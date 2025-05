La dura reacción de un exintendente que volvió al PJ contra una diputada de La Cámpora

Jorge Omar Giménez volvió al peronismo en la previa de las elecciones intermedias, en medio de críticas y apoyos.

El exintendente de San Martín durante cuatro mandatos transitó los comicios del 2023 dentro de La Unión Mendocina (LUM), pero ahora decidió volver a sus raíces del PJ, lo que le valió fuertes críticas del espacio de La Cámpora.

Particularmente fue la diputada Valentina Morán quien decidió aumentar las disidencias entre los espacios con un fuerte cuestionamiento a Giménez: "Hoy fuimos convocadas por Anabel Fernández Sagasti a debatir cómo organizarnos y resistir el ajuste en Mendoza mientras el PJ de Mendoza subía a un escenario a quienes pactaron con De Marchi y Milei", lanzó, en clara alusión al exjefe comunal.

Cruce entre Jorge Giménez y Valentina Morán

Giménez habló este lunes por la tarde con MDZ Radio, en el programa "Es un montón", y bajó el precio a Morán por un lado, y por otro lado también quitó importancia al rol de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ.

Sobre Morán y la crítica de La Cámpora, en un primer momento puso paños fríos, pero lanzó un tiro por elevación al kirchnerismo en sí, al indicar que no conoce a la diputada, pero que "cuando el peronismo de Mendoza fue amplio, pudo gobernar la provincia".

"No alcanza con los peronistas que se saben la marcha ‘de pe a pa’. Eso es una orga. La diferencia es ser parte de un proyecto político o ser parte de una estructura de poder", consideró.

Pero algunos minutos después, criticó fuertemente y sin nombrarla a Morán, al indicar: "Mis vecinos de San Martín me eligieron cuatro veces. Entonces, de pronto que te descalifique alguien que nadie sabe quién es... no sé, de la junta del colegio, por ahí no tiene sentido".

Frente a la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti y compañía siga un camino separado dentro del peronismo, fue contundente: "Creo que a nadie le sirve, pero creo que no se puede ser tan sectario. Hay que ser amplio, aceptar que hay matices. Así se arma un proyecto político. Cuando uno ya se pasa de la raya y el que no es de un partido o se peina de tal manera es mi enemigo, eso no conduce a nada bueno. Entonces, ojalá sean parte... porque acá no sobra nadie".

"Soltar" a Cristina

Por otro lado, sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner, Giménez se expresó con respeto, pero se mostró partidario de una "renovación":

"Cristina es un cuadro político del país. Fue dos veces presidenta, una vez vicepresidenta. Uno reconoce y valora todo su aporte, todo lo que hizo. Pero lo que yo entiendo personalmente es que lo que va a venir tiene que ser otra cosa. Otra generación, otra mirada. (...) Ya tenemos a Perón y Evita, esos son nuestros referentes. Los demás somos todos pasajeros".

Recuperar la "mirada mendocina" al PJ

Por otro lado y respecto al 2023, trazó también un paralelismo con Alfredo Cornejo y el radicalismo, al sostener que su acierto fue "diferenciarse del radicalismo nacional, si no estaría como tantos radicales en otras partes del país".

Y agregó que Mendoza "cuando fue gobernada por el justicialismo fue con una participación y mirada netamente mendocina. Sin estar alineado a cuestiones nacionales de una forma muy explícita". "La Argentina es grande y hay distintas realidades culturales", planteó.

De esta forma, señaló que fue Emir Félix, el presidente del PJ, quien lo convenció nuevamente para regresar al partido. "Hace un tiempo hablamos de la idea de que él volviera, que él fuera el presidente del partido. Yo le dije, ‘si vos estás, yo te acompaño, te ayudo’", señaló Giménez.

Y agregó: "Me parece que es lo que tiene que hacer él a esta altura de su vida y también a la altura de mi vida. Tratar de dar una mano a un peronismo, a un justicialismo mendocino que viene siendo derrotado".

Sobre su salida de La Unión Mendocina, espacio en el que participó en las elecciones pasadas, fue categórico, al indicar que Omar De Marchi "tomó la decisión de integrarse al gobierno de Javier Milei. Yo trabajé para Massa en la elección, no tengo nada que ver con Milei, no comparto su mirada. Él eligió priorizar eso, y yo, obviamente que no".