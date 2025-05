El Senado de Buenos Aires sesiona la próxima semana con la reelección indefinida de intendentes en la mira

Tras frustrarse a última hora del miércoles la sesión especial del senado bonaerense, que iba a tratar el proyecto del kirchnerismo y La Cámpora para la vuelta a las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares, trabada luego de que una senadora aliada a Axel Kicillof presentara una iniciativa para incluir a los intendentes, el jueves fue un día de mucha rosca política con reuniones "secretas".

Mediante fuentes de la Cámara Alta provincial MDZ pudo confirmar que en la oficina de la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, se desarrolló un encuentro que debía mantenerse bajo siete llaves. La reunión, solicitada por los presidentes de los bloques del PRO y la UCR Cambio Federal, tenía como objetivo recuperar la dinámica legislativa para tratar los proyectos y designaciones paralizados por la seguidilla de sesiones especiales. Por esto es que le pidieron a la vicegobernadora que convoque a sesiones ordinarias, algo aceptado ya que este viernes llamo por primera vez en el año a sesiones ordinarias para el próximo miércoles.

Del encuentro también fue parte la titular de Unión por la Patria, Teresa García, y según pudo reconstruir este diario hubo tensión, por la interna peronista, entre la vicegobernadora y la jefa del bloque oficialista.

La vicegobernadora Verónica Magario presidiendo la última sesión especial del senado bonaerense

Foto: José Luis Carut/MDZ

Cabe destacar que desde que el gobernador Axel Kicillof inauguró el periodo de sesiones ordinarias, no se ha sesionado en el Senado, que tiene como última reunión la sesión ordinaria data del 27 de diciembre. En lo que va del año, los senadores provinciales bajaron al recinto en solo tres oportunidades para participar de sesiones especiales, motivo por el cual está paralizado el tratamiento de todos los proyectos aprobados en las diferentes comisiones legislativas, las designaciones de las vacantes en la Justicia (jueces, fiscales y secretarios) y las designaciones en puestos claves de los organismos provinciales.

Fuentes de los bloques de senadores amarillos y boinas blancas terminaron de confirmar a MDZ, luego de haberlo negado respetando el secreto acordado, la existencia del encuentro. Desde el PRO afirmaron que con sus pares radicales no son los únicos que piden a Verónica Magario por las sesiones ordinarias. "La Corte Suprema está presionando sobre el tema, al no convocar a sesiones ordinarias trabaron los pliegos de la designación de jueces y de todas las vacantes en la Justicia provincial", dijeron.

"Concretamente lo que estamos pidiendo, es que no se llame más a sesiones especiales porque todos los proyectos que están para ser tratados en el recinto están paralizados. Y la única forma destrabar esta parálisis es que Magario convoque a sesiones ordinarias", sostuvo la fuente amarilla consultada.

Asimismo, aclaró: "Nosotros no pedimos por las reelecciones indefinidas, si decide Magario llevar los proyectos, tanto el de los legisladores como el de los intendentes, al recinto lo trataremos. Ese es un tema del oficialismo, que lo debe resolver en su interna. Nosotros no nos vamos a meter en eso".

Y ante la consulta de si el proyecto para la vuelta a las reelecciones indefinidas de los intendentes, de la senadora Kicillofista Ayelén Durán, estaba en condiciones de ser tratado en el recinto, sin haber tenido un paso previo legislativo, respondió: "No es necesario, lo firmó Magario. Es como un trámite exprés que se puede tratar en el recinto sin haber pasado por las comisiones".

"Ellos no se pusieron de acuerdo para tratarlo, ahí está todo mal se notó en la reunión. Si aparece en la próxima sesión es porque lo metieron de prepo desde el sector de Kicillof", agregó. Y pegándole por elevación a los libertarios "Blue", dijo: "Al no entrar por sesión especial se aprueba por mayoría simple. Hoy los votos no los tienen, el poroteo que hicimos nos da que con los propios llegan a 16, pero ahí ya empiezan a tallar otras cuestiones y las miradas van a ir a los tres votos del bloque de Kikuchi". El bloque de los tres senadores de Unión Renovación y Fe, más conocidos como los libertarios "Blue".

"Nosotros desde el PRO estamos en contra de todas las reelecciones indefinidas, pero respetamos la decisión de uno de nuestros senadores que votaría a favor. A eso súmale que, del bloque radical, si dan libertad de acción, podrían llevarse otros dos votos más. Por ahora esta finito, si llega a salir de acá en diputados lo traban", finalizó la fuente del PRO en el Senado bonaerense.

En tanto la fuente consultada en el bloque de senadores radicales, al igual que sus exsocios en Juntos por el Cambio, destacó: "La idea es avanzar con Magario en una sesión ordinaria, en donde haya un acuerdo en el que se puedan tratar proyectos que quiere el Ejecutivo, como el del endeudamiento que entro hace 15 días, pero también que se traten los proyectos que queremos desde la oposición. Estamos en una negociación".

En cuanto a la vuelta de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, no descartó que los legisladores tengan que acatar la postura partidaria. "En principio el tema de las reelecciones indefinidas estaría medio stand by. Básicamente porque el oficialismo no se pone de acuerdo cuál de los dos proyectos impulsar. Y en la oposición hay mucha resistencia a esos proyectos que generan rechazo en la sociedad, además la presión mediática está enfocada ahí. La verdad creo que prontamente dese el partido se va a tomar una postura sobre el tema", destacó. Convocatoria oficial del Senado de la provincia de Buenos Aires a la sesión ordinaria del 28 de mayo.

Así las cosas, el próximo miércoles 28 de mayo a las 15, se realizará en el Senado bonaerense la primera sesión del año, en la cual oficialismo y oposición comenzaran a rodar el engranaje legislativo que permita destrabar el cuello de botella generado por la seguidilla de sesiones especiales. No se descarta que, de "asegurarse" las voluntades, el oficialismo ponga en la orden del día el tema de la vuelta a las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires.