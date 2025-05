El motivo por el que Martín Menem aseguró que no se reeditará la experiencia de Juntos por el Cambio

En una semana marcada por los anuncios de flexibilización del sistema financiero en ARCA y con el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO a punto de sellarse de cara a los comicios bonaerenses, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló acerca de la posibilidad de aquella alianza.

En una entrevista televisiva con el periodista Jonathan Viale, en TN, Menem, volvió a remarcar: "Nosotros estamos trabajando de la mano de nuestra Presidente, Karina Milei, y del armador política en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, para conformar un aparato electoral en alianza con los dirigentes del PRO para ganarle al kirchnerismo".

En este sentido, el presidente de la Cámara Baja ratificó que ambas fuerzas políticas irán en un mismo frente: "Vamos a ir juntos, después vemos la manera", y añadió que "el objetivo es terminar con el kirchnerismo".

"Vamos a pelear en toda la Argentina y vamos a sumar a todas las personas que crean en el mismo esquema ideológico, en la parte programática. No es sumarse por sumarse, solamente por una contienda", señaló Martín Menem de cara a un acuerdo a nivel nacional para las elecciones de octubre. En este sentido, lanzó críticas contra la alianza que encabezó Mauricio Macri: "Este es un error que cometió Juntos por el Cambio. Se juntaron, ganaron las elecciones pero después no pudieron gobernar. Eso no funciona".

Sobre la relación con el expresidente de Boca Juniors, Menem fue taxativo: "Tabula rasa, el objetivo es ganarle al populismo, terminar con estas ideas que han destruido a la Argentina".

Sobre la posibilidad de que dirigentes del PRO pasen a La Libertad Avanza tras el resultado electoral en la Ciudad, y frente a los comicios bonaerenses, contestó: "Yo creo que las elecciones son ordenadoras. Esto del domingo ha ordenado ya claramente que hay un liderazgo color violeta. Yo creo que octubre va a terminar ordenando muchas cosas".