Los cruces entre la oposición y el oficialismo por la disolución de la unidad investigadora de $LIBRA

A través del Decreto 332/2025, el Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero pasado para reunir información sobre el criptoactivo $LIBRA. La oposición tildó esto de una maniobra para blindar la "impunidad de Javier Milei" y el oficialismo respondió.

Este organismo había sido establecido el 19 de febrero mediante el Decreto 114/25, el cual trabajaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de colaborar de forma ágil con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en torno a las denuncias vinculadas al activo digital. Se trata de una memecoin que había sido promovida públicamente por el propio mandatario.

El diputado nacional por Democracia para Siempre Fernando Carbajal, uno de los más críticos al Gobierno por la promoción del token, sostuvo que la disolución de la UTI demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la “impunidad de Milei”.

Carbajal cuestionó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación por el caso $LIBRA.

“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $LIBRA era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados", mencionó en declaraciones radicales.

Además, adelantó que durante la sesión que se espera mañana en la Cámara de Diputados, buscará activar la Comisión Investigadora creada por resolución: la oposición tiene pensado designar a su autoridad, dado que en la reunión pasada hubo un empate y esto no se definió.

"¿Qué están ocultando? Ya presentamos el pedido de acceso a la información pública para que expliquen los resultados de la actividad de la UTI. Lo de $LIBRA no es un tema terminado", criticó, a su turno, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino.

La integrante de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, en diálogo con este medio, cuestionó: "¿Por qué se necesita una UTI y una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados? Ya de por sí, que hayan querido armar una Comisión investigadora en Diputados me parece un absurdo, porque han ocurrido tragedias y barbaridades en nuestro país, estafas, robo a mano armada de políticos al Estado, a los ciudadanos, y a ninguno se le movió un pelo".

"No hay una comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la cuarentena por el Gobierno de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Pero hay una por una critpo que no resultó una estafa para el Estado argentino. En todo caso, es un tema entre privados", señaló la legisladora, y calificó a la Comisión como un "aberración".

Lemoine defendió la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación.

Sobre los motivos por los cuales se habría disuelto a la UTI, explicó que podría ser "para no utilizar recursos reservados del Estado en algo que no tiene sentido". "Investiguen los diputados, ¿qué se yo? Me tiene sin cuidado. Esto que hacen con la critpo es para pegarle al Gobierno de Javier, más ahora que hemos ganado la Capital Federal", añadió.

Según su postura, no es necesario utilizar recursos estatales para investigar la difusión de la critpomoneda cuando esta "no afectó al Estado argentino ni a sus contribuyentes". Este escándalo tiene varias denuncias efectuadas tanto en el país como en Estados Unidos, donde la radicaron algunos de los inversores que apostaron por el token $LIBRA en febrero.

"Ojalá usaran un tercio de esa energía en resolver cuestiones que son importantes para los argentinos. Se está inundando el país porque los planes hídricos que han emplazado nunca los cumplen, derivan impuestos en pelotudeces, como los penes de madera", disparó Lemoine.

Hay dos proyectos que recibieron dictamen y podrían ingresar al recinto en las próximas sesiones. Uno de ellos podría ponerse sobre la mesa mañana: el debate por la moratoria previsional, bajo el cual se decidirá si se restituye la misma, si se aumentan los bonos o si se incrementan los haberes jubilatorios. "Las jubilaciones están en crisis porque les robaron a los jubilados durante décadas, permitiendo que se jubilaran personas que no tenían los aportes hechos, quebrando el sistema. Y, de pronto, están preocupados por esto. Es una tomada de pelo de los políticos hacia la ciudadanía".

Lemoine contra Insfrán: "La democracia en Formosa está en peligro"

Además, apuntó contra la gestión del gobernador formoseño Gildo Insfrán a días de regresar de su jurisdicción: "Las tres rutas más importantes hacia Buenos Aires cortadas por la lluvia, y una por un operativo por búsqueda de personas, se cortó la Ruta 7, generando más accidentes, un camión había volcado por eso".

"No hay una comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad que comete Gildo Insfrán en Formosa. No la hay. Estoy yendo a Formosa porque nadie va, no hay democracia practicable, división de poderes. Tenemos a Fernando Espinoza procesado por abuso sexual, tenemos dirigentes y gobernadores que se sabe que son responsables de cometer actos indecorosos, y no se genera una comisión para investigar eso. ¡Y le están rompiendo las bolas con algo que no afecta al pagador de impuestos argentino!", exclamó la diputada libertaria.

Sobre la provincia formoseña, donde el jefe provincial cosecha algunas denuncias por corrupción, aseguró que allí "la democracia está en peligro". "También en el resto del país mientras pasan estas cosas, porque no es la única provincia feudal. Han acostumbrado a la gente a vivir así y ya no se dan cuenta".