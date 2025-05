Las dos personas que frenan el pacto entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Si el acuerdo entre La Libertad Avanza, es decir el partido del presidente Javier Milei y Cambia Mendoza, o sea la alianza que gobierna la provincia, llega a un buen puerto, la ciudadanía votará el 26 de octubre cargos nacionales, provinciales y municipales (a excepción de los departamentos que desdoblen). La Libertad Avanza propondrá principalmente a los legisladores de la lista para el Congreso de la Nación- Mendoza elige diputados nacionales-) y Cambia Mendoza a la mayoría del resto de los cargos, es decir a los postulantes para la Legislatura, en la que el gobernador Alfredo Cornejo pretende seguir teniendo mayorías y los listados de los Concejos Deliberantes. Ese sería el escenario ideal, pero encuentra obstáculos, especialmente en dos personas: la secretaria general de la Presidencia y armadora de LLA a nivel nacional Karina Milei y el presidente del partido en Mendoza, Facundo Correa Llano.

En el transitar el acuerdo, según contaron dirigentes de distintos partidos de Cambia Mendoza a MDZ, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, acepta que Cornejo y sus alfiles propongan a los candidatos para la provincia y que La Libertad Avanza se quede con la lista del Congreso, al menos con los principales cargos cada uno. Es decir, garantizarle al Gobierno Nacional tener más referentes en el Poder Legislativo Nacional, que no le sobran, y por otro lado, que Milei, que sigue midiendo bien en la provincia, traccione para que el Gobernador tenga asegurado por los dos próximos años una Legislatura afín como así también las comunas donde gobierna el oficialismo.

Sin embargo, en Buenos Aires, el pacto se traba en Karina Milei, quien pretende más cargos de los que Cambia Mendoza estaría dispuesto a dar. Por esto, se ilusionan otros partidos, con que el acuerdo fracase. Con que - algo que por ahora no ocurriría- Cornejo termine desdoblando las elecciones, es decir dejándolas para el año próximo, y el 26 de octubre cada uno vaya con su lista para el Congreso. Estas ilusiones que vienen por el lado de fuerzas que son aliadas a Milei como el Partido Demócrata, que no quieren ir con Cornejo, incluyen el armado de un frente liberal que incluya a LLA, al PD y también al PRO. De hecho, desde ese partido, que hoy está mostrando distancia con la Nación debido a las diferencias entre Milei y Mauricio Macri, miran con expectativas, como lo hace toda la dirigencia, qué pasará el 18 de mayo cuando se voten representantes para la Legislatura porteña.

Según los sondeos previos, ganará Leandro Santoro, radical que va en un frente con peronistas y otros dirigentes llamado "Es Ahora Buenos Aires". En cambio, LLA que va sola, podría quedar tercera o cuarta, con el vocero Manuel Adorni como representante. "Nosotros sospechamos que este golpazo al Gobierno nacional puede hacerle repensar que le conviene aliarse al PRO", sostienen otros dirigentes mendocinos dejando abierta esa puerta.

Facundo Correa Llano y Karina Milei

Claro que si va con el PRO, que conduce el senador provincial Gabriel Pradines- enfrentado con la vicegobernadora mendocina Hebe Casado quien también es del partido pero no responde a la conducción ni tampoco a Macri sino a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- , no iría con Cambia Mendoza. Pero eso por ahora es pura especulación. Lo cierto es que si la alianza entre LLA y Cambia Mendoza se termina dando, Omar De Marchi- del PRO de Macri- renunciará como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas- y podría llegar a ser candidato a diputado nacional. Otros en cambio, creen que la idea firme de Karina Milei como lo ha mostrado en otros distritos electorales que es LLA vaya sola tenga el costo que tenga.

Pero hay otro obstáculo, que señalan múltiples voces de la dirigencia mendocina interesada en charlar con alguien de LLA. Se trata de su presidente, el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien se caracteriza no sólo por un mutismo con los medios de comunicación sino también con referentes de peso de la política local. De hecho, no estuvo presente este jueves 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias en la que el gobernador Alfredo Cornejo dio su discurso. Deja mensajes en visto de dirigentes partidarios con poder de decisión. No tiene respuestas. No abre puertas de negociación en los departamentos que quieren acordar con LLA. Todas estas expresiones son vox populi en el amplio arco político local. Y cada día preocupan más.