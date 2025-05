Milei recargado: el duro mensaje que publicó contra Macri tras Ficha Limpia

Los cruces entre el presidente de la Argentina, Javier Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri, parecen haber llegado a un punto sin retorno. Sin embargo, tratándose de política, todo puede suceder. Lo cierto es que los dos han decido escalar el conflicto que alcanzó su máximo punto de ebullición tras la caída del proyecto de Ficha Limpia. En ese contexto, la máxima figura de La Libertad Avanza disparó munición gruesa contra el exmandatario nacional.

Desde su cuenta de X, Milei publicó un mensaje que incluye un fragmento de la entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, junto a la frase "el ladrón cree a todos de su misma condición".

El posteo de Milei en X.

Fuente: cuenta de X de Milei

Además, el presidente afirmó: "Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!".

La respuesta de Milei llega tras las declaraciones de Mauricio Macri durante la jornada de ayer, cuando se refirió a las acusaciones sobre un supuesto pacto entre el kirchnerismo y el PRO para hacer caer Ficha Limpia y responsabilizar al Gobierno. A raíz de esto señaló: "La desilusión que tengo es infinita".

Por su parte, el libertario utilizó la publicación de su cineasta Santiago Oria, quien afirmó que "el garante de la impunidad de Cristina Kirchner fue Macri", para apuntar contra el titular del partido amarillo.

"Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias", se escudó el funcionario, y completó: "Si dicen que hay que ir con la verdad, la pura verdad es esa".

Y agregó: "Que todo el PRO deje de MENTIR, porque el pacto de impunidad siempre fue de ustedes. En el video, Lanata, Carrió y Monzó, gente de sus propias filas, confirmando la VERDAD".