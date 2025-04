Tras la amenaza de Luis Caputo, José Luis Espert redobló la apuesta contra las automotrices: "Vamos a abrir"

El Gobierno continúa la guerra con todo aquel sector que se anime a aumentar los precios, y en especial contra quienes desafían las proyecciones inflacionarias del Palacio de Hacienda. Este miércoles le tocó al sector automotriz.

El ministro de Economía, Luis Caputo, amenazó con utilizar "herramientas" para impedir un incremento de valores que habría anunciado una automotriz de primera línea del país. El funcionario se hizo de un posteo periodístico que informaba sobre la decisión de la automotriz Stellantis de aumentar sus productos 3,5% a partir del 1 de mayo.

"No creo que sea así. Si fuera cierto, sería un cambio en la relación de confianza construida con esta industria", citó el ministro Caputo. Añadió, además, que "si se rompe esa confianza, que tanto costó construir, nosotros usaremos nuestras herramientas para defender a los consumidores".

Las declaraciones de Caputo se enmarcan en un contexto de tensión para la Casa Rosada, que busca dejar atrás la inflación de marzo del 3,7%. Tras la salida del cepo cambiario y el inicio de la flotación del dólar, las compañías automotrices están evaluando los costos internos y no descartan modificar sus precios. El objetivo del Ministerio de Economía es mostrar señales de recuperación.

En ese sentido, el economista y diputado libertario, José Luis Espert, se sumó a los dichos de Caputo y hasta adelantó posibles medidas para los próximos días.

“No creo que el ministro haya dicho que va a regular. En todo caso, deseará que haya baja de precios, deseará que no suban los precios, porque el ministro de Economía no va a regular nada. Vamos a abrir más la economía para que haya más competencia. Y para que comprar un auto no significa comprar un transatlántico”, señaló a MDZ el candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

“Vamos a abrir más la economía: menos aranceles de importación, menos trabas para poder traer vehículos de afuera, una aduana más ágil, eso se viene”, anticipó.

Tras lograr los efectos deseados, Caputo celebró y se acopló a una publicación periodística que daba cuenta a que no habrá aumentos finalmente en esta multinacional: "Ante la consulta de Clarín, desde Stellantis señalaron que los aumentos de sus marcas son informados después del 5 de cada mes, por lo que todavía no hay incrementos de precios confirmados para mayo".

Pablo García Leyenda, director Comercial del Grupo, lo desmintió y aclaró: "La lista de mayo aún no está definida. La política de la empresa es siempre esperar al cierre de las ventas del mes y recién después ponernos a pensar en los precios del mes siguiente", dijo en el lanzamiento del Fiat Cronos.