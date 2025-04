Hay quorum: Lijo y García-Mansilla se preparan para que el Senado rechace sus pliegos

El Senado se reúne este jueves para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a sabiendas de que la mayoría optará por el rechazo absoluto. Se podría tratar de un duro revés político para la Casa Rosada, a un año del decreto de Javier Milei que los designó como candidatos para ser miembros de la Corte Suprema.

Desde los más críticos del kirchnerismo hasta los más dialoguistas del macrismo parecen tener las mismas dudas sobre esta decisión oficialista. Y aunque cada espacio teje su propia brecha, la negativa podría ser contundente.

Fue Ezequiel Atauche, el jefe del bloque libertario del Cuerpo, quien trató de desarticular el quorum a pedido del Gobierno, pero no lo logró. Su estrategia, fallida, era tratar de sumar el proyecto de Ficha Limpia para amedrentar al kirchnerismo; incluso, se habló de la posibilidad de que la presidencia firme un decreto para dar de baja la sesión especial.

El miembro de La Libertad Avanza no contó con el apoyo de sus aliados, que son el PRO y la UCR. De hecho, le reprocharon al oficialismo nacional el uso de los decretos como herramienta para gobernar.

Desde Unión por la Patria se habla de un rechazo profundo, aunque la mirada está puesta en lo que pase con los senadores que responden a sus gobernadores, ante las especulaciones de que más de uno está de acuerdo con la nominación de Lijo. Por parte del macrismo, Alfredo De Angeli ya había adelantado hace un mes atrás: "La mayoría de los integrantes del PRO vamos a ir en contra del juez Lijo, eso lo tenemos claro".

Si bien gran parte del radicalismo se ha manifestando en contra del decreto, no significa que vaya a haber una misma postura durante la votación. A priori, parecería que la mayoría de sus votos tenderán a la negativa. Luego, hay un senador que ha sido contundente en este debate: Francisco Paoltroni, ex miembro de La Libertad Avanza, quien no dudará en oponerse también.

Las grandes divisiones están en los bloques minoritarios, donde se encuentran divisiones ya sea por senadores a favor, en duda o con polémicas de por medio: Unidad Federal, Movimiento Neuquino, Juntos Somos Río Negro, Frente Renovador de la Concordia Social, Cambio Federal y Despierta Chubut.