Colectivos: por temor a la inflación, el Gobierno no ofreció nada y la UTA prepara un paro inminente en el AMBA

Fracasó este martes por la tarde otra audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras que representan a las líneas de colectivo que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el marco de una larga negociación paritaria, los empresarios ofrecieron una suma no remunerativa de 40 mil pesos para mayo, $50.000 junio y $70.000 julio. Sin embargo, fue rechazado por el gremio que este miércoles anunciará un paro inminente luego de la conciliación obligatoria.

Para evitar la medida de fuerza, se estiró hasta este miércoles la tensión. Mañana se llevará a cabo otra audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque las expectativas son menores.

"El Gobierno hace meses mantiene congelados los subsidios y el boleto. Es imposible ofrecer algo así. Mañana iremos a la reunión pero nada va a cambiar si el Gobierno no se interesa", señaló a MDZ una fuente empresaria.

Desde el sector patronal acusan a la Casa Rosada de "no importarle que desaparezcan líneas de colectivo y la gente se quede sin viajar". "Nos dicen que no nos van a actualizar los subsidios, que no quieren tocar la tarifa para no afectar a la gente y que no se vaya a la inflación", agregaron los privados.

"Hay empresas que no van a poder pagar los salarios. Es lamentable que tengan esta postura de total desinterés. El paro es inevitable", concluyeron las fuentes consultadas por este medio.

Este congelamiento de la tarifa afecta estrictamente a las líneas de colectivo que circulan entre Capital Federal y el Conurbano. Las que circulan solo en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires aumentan en mayo casi un 6% y profundizan el desfasaje tarifario. Esto ocurre porque el Gobierno nacional tiene competencia en las líneas que circulan en el AMBA, mientras que Jorge Macri y Axel Kicillof tienen jurisdicción en los colectivos que solo circulan en sus distritos.

Se trata de una encrucijada para el Ejecutivo. El Ministerio de Economía considera que cualquier alteración afectará el índice de inflación y es un pecado capital para la gestión libertaria, más en épocas de alza en los precios. Además, el FMI le pidió que reduzca subsidios a la energía y el transporte, algo que viene haciendo la Casa Rosada, pero deberá acelerarlo con mayor velocidad.

La expectativa del presidente es que la inflación de abril dé por debajo de marzo y es por eso que cualquier modificación atenta contra las proyecciones. Desde agosto que no aumenta el boleto el Gobierno.

Desde el 1° de mayo, viajar en colectivo por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires será más caro. En ambos casos, el boleto aumentará casi un 6%, excepto por las líneas abarcadas por el Gobierno nacional que no sufrirán cambios en sus tarifas.

En el caso de los colectivos que únicamente circulan por la Ciudad de Buenos Aires, aplicarán una suba del 5,7%. Esto afecta a las 31 líneas porteñas que, con este incremento, sus valores desde mayo quedarán conformados de esta manera:

Sección 1: $ 451,98

Sección 2: $ 501,62

Sección 3: $ 539,81

Sección 4: $ 581,64

Por otro lado, en lo que respecta a las líneas que recorren la Provincia, le cobrarán un 5,9% más a los pasajeros. De este modo, el esquema tarifario pasará a ser el siguiente:

Sección 1: $ 450,68

Sección 2: $ 501,49

Sección 3: $ 539,63

Sección 4: $ 580,62

Sección 5: $ 617,74