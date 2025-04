Las internas en La Libertad Avanza en Mendoza y un peligro latente

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, inauguró hace menos de un mes su sede provincial en Mendoza: queda en la intersección de las calles 9 de Julio y Colón de ciudad. Sin embargo, la fuerza, que preside el diputado nacional Facundo Correa Llano, no está exenta de internas. Más allá de las reuniones que arma el legislador, hay dirigentes que acusan a la mayoría de los presidentes de los partidos departamentales de no militar ni sumar afiliaciones. Además, hay un referente de un departamento clave con el que Correa Llano no habla. Esas debilidades podrían complicar a la fuerza de Milei si no hacen alianzas en las elecciones como ya ocurrió en Santa Fe, donde perdieron.

¿Sirve decir que son el partido de Javier Milei para ganar las elecciones legislativas en Mendoza? La pregunta se repite muchas veces en la cabeza de los posibles aliados- como el oficialismo mendocino, es decir Cambia Mendoza - y en el partido del presidente. Pero mientras pasa el tiempo, no hay muchas señales que marquen para donde irá LLA en la provincia, si a confluir en un pacto electoral- con en Chaco- o se va a presentar en soledad como ocurrió en las elecciones de convencionales constituyentes- en que los libertarios quedaron terceros- y posiblemente suceda en Ciudad de Buenos Aires- donde el vocero presidencial Manuel Adorni aparece también tercero en los sondeos previos, detrás de Leandro Santoro y Silvia Lospennato- para los comicios para la Legislatura porteña.

Mientras tanto Correa Llano recorre el territorio mendocino con reuniones en distintos puntos de la provincia como Lavalle o General Alvear pero con cuestionamientos internos. En primer lugar hay dirigentes que le critican quiénes son los referentes departamentales. Desconocidos, sin militancia previa ni actual. Salvo excepciones como el joven comerciante Juan Retali, de Godoy Cruz, que ya participó de otras elecciones, la mayoría no viene de la política y tiene- de acuerdo aseguran varias fuentes consultadas- la característica común de ser conocido de Correa Llano, algo que también se está trasladando en los últimos meses a un organismo estatal: el PAMi, donde los nuevos jefes de agencia- es decir los encargados de las sedes de los departamentos- reportan directamente al legislador a pesar de no tener una experiencia previa en salud o en personas adultas mayores.

Pero, volviendo al armado del partido, sólo un dirigente no responde al legislador nacional dentro de los congresales por partido de LLA. Se trata de Nicolás Zapata,quien viene de formar la agrupación Guardianes del León en 2021 y hoy preside Radio LV4 de San Rafael y la radio Nacional de Malargüe. Según cuentan en el partido, el dirigente casi no tiene vínculo con Correa Llano y además, no suele ser invitado a las reuniones partidarias. Todo su trabajo está centrado en San Rafael pero sin conexión con el diputado nacional. De hecho, sorteará la mitad de su sueldo- a modo Milei del 2021- y lo hizo público mientras el resto de los presidentes de las sedes de otros departamentos, tienen una militancia casi nula, de acuerdo a lo que indican fuentes partidarias. "Hay un cantante en San Carlos, un comerciante en Capital pero nadie conoce qué hacen en el territorio", aseguraron a este diario. Además, en San Rafael está el concejal mileísta Martín Antolín que no trabaja con La Libertad Avanza, ni con Zapata ni tampoco con Correa Llano.

De hecho, en uno de los últimos encuentros se habló de un tema central: la fiscalización para las próximas elecciones. La gran duda de muchos dirigentes es si lograrán tener nuevos fiscales debido a las fricciones entre LLA y otros partidos que fueron aliados: el Partido Libertario, por ejemplo o incluso el Partido Demócrata que más allá que sigue sosteniendo las ideas de Milei en el Congreso- a través de la diputada nacional Mercedes Llano- y tiene un referente central en el Gobierno- Carlos Balter es director en el Banco Nación- no tienen conversaciones fluidas con el partido del presidente en la provincia. De hecho, si LLA va solo en las elecciones, tanto nacionales como provinciales, estas fuerzas fiscalizarán su lista y no la del partido de Milei.

Correa Llano junto a Karina Milei, la armadora del partido a nivel nacional

Esta situación que vive La Libertad Avanza en Mendoza se replica también en otras provincias. La estrategia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, armadora del partido a nivel nacional, quedó debilitada luego del golpe electoral en Santa Fe, que el Gobierno nacional intentó minimizar. Es decir, esta idea de ir "solos a los comicios", sin mezclarse con fuerzas como la UCR, el PRO o partidos provinciales afines.

Antes de las elecciones porteñas, Chaco, Salta, Jujuy y San Luis tendrán comicios el mismo día: el 11 de mayo. Sólo en Chaco van juntos en alianza con el radicalismo y hay alerta en los otros territorios donde podrían perder el presidente. Pero además, este año, hay dos provincias que eligen gobernadores, que son Santiago del Estero y Corrientes. Esas elecciones serán miradas con mucha atención debido a que no hay en todo el territorio nacional ningún primer mandatario libertario. La mayoría de los comicios se darán antes del 26 de octubre, es decir de las elecciones nacionales para el Congreso ¿cómo llegará el partido de Milei a esa instancia? Depende de los movimientos políticos que haga pero también, ya se sabe, de la situación económica del país.