¿Invertirías tu dinero en proyectos de exploración minera?

¿Te imaginas invirtiendo parte de tu dinero en alguna exploración minera en Mendoza? Esa es una posibilidad que a futuro esperan convertir en realidad en la Argentina a través de la Toronto Stock Exchange (TSX) y el TSX Venture Exchange (TSX-V), la bolsa canadiense que comenzó el camino para instalar su modelo en el país, a partir del fuerte impulso que se le está dando a la actividad minera.

A principios de abril se realizó en Mendoza el primer encuentro para reunir a empresas que están en condiciones de listar en la Bolsa de Toronto con dueños de proyectos de exploración de la Argentina y Chile Miembros del programa CPC, Capital Pool Companies, de la bolsa participaron de un roadshow.

En lo concreto, lo que se busca es que empresas de la bolsa y los dueños de los proyectos armen "parejas" para ir a buscar dinero para la exploración. En este caso, mucho de este financiamiento se obtiene de personas de a pie que invierten en exploración minera, etapa inicial de la cadena de desarrollo de una mina, en busca de multiplicar su dinero a medida que el proyecto se siga desarrollando o se venda. Como acá se pone un plazo fijo o se fondo mutuos, allá se invierte en exploración minera.

"En Canadá hay un mercado retail investor o minorista, realmente inversionistas que son las personas de Canadá que tienen interés en este sector también", dijo Guillaume Légaré, director de TSX y TSX-V para Sudamérica, destacando que en el futuro en la Argentina también puede haber "una base de inversionistas retail en el mercado local que pueden ayudar al crecimiento de los proyectos en esta fase de exploración".

¿Qué tan seguro es invertir?

En Canadá la inversión en proyectos mineros es algo común entre la población, por eso la idea de exportar el modelo a la Argentina se analiza en base a algún potencial. Por un lado una oferta relevante de proyectos mineros en etapas de exploración y un mercado minorista que tiene capacidad de inversión. En ese sentido, la exploración aparecería como una opción al colchón, la compra de dólares, acciones o los plazos fijos, por ejemplo.

En el camino a lograr inversiones de la gente de a pie, es clave entender en qué se está invirtiendo. Los proyectos de exploración son el eslabón inicial del desarrollo de una mina y donde la primera inversión (que no es la que se obtiene en bolsa) en la mayoría de los casos no se recupera. Es la parte del proceso donde después de la prospección se avanza -o no- a una etapa de perforaciones y se comienza a delinear el potencial del proyectos. Si tiene buenos resultados se necesita más inyección de recursos para seguir ampliando la exploración, algo que se repite de manera proporcional y sucesiva, hasta que se puede cubicar (medir) una mina. Todo este proceso puede tomar varios años y el proyecto pasar por varias manos, ya sea a través de ventas o sociedades. Es en esas etapas, la de los traspasos, es donde los dueños y los inversores minoristas van viendo ganancias.

Como se trata de inversiones de complejo retorno en etapas inmediatamente iniciales, en el caso de los inversores minoristas lo que ofrecen las bolsas -como la de Toronto- es un respaldo a partir de informes técnicos de los proyectos. Es decir, no pueden ir a buscar dinero proyectos que no cuenten con información suficiente para ser presentados al retail investor. Específicamente, en el caso de TSX está la normativa 43-101 que regula la presentación de informes de proyectos mineros en las bolsas de valores de Canadá. La finalidad es que el inversor tenga información respaldada, fidedigna y suficiente para ver si poner su dinero en un activo que realmente tenga potencial.

Por ejemplo, en la actualidad ninguno de los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) estaría en condiciones actualmente para presentar un informe como el mencionado y pedir inversión minorista, porque requieren más información para entrar a la bolsa. El modelo de la Toronto ya reduce un porcentaje del riesgo de la inversión, porque se solicitan datos concretos que señalan el potencial del activo. Pero el mercado de la exploración se expande de tal manera que, incluso, existen publicaciones que se encargan de guiar a los ciudadanos para poner bien su dinero, ya que en Toronto se reciben proyectos de diversos puntos del mundo. De hecho, uno de estos actores que se dedican a guiar a inversionistas en exploraciones estuvo en Mendoza haciendo algunas charlas a empresarios el año pasado.

¿Cuánto se puede ganar?

Las ganancias, como en todas las bolsas, están atadas al nivel de inversión y participación que se logre en una determinada empresa o proyecto minero de exploración, en este caso. Aunque no hay un número exacto, podemos plasmar todo en un caso mendocino que actualmente es el único que se ha negociado de manera concreta en MDMO.

Kobrea Exploration, junior canadiense, negoció con la mendocina Agaucu la exploración y acuerdo de compra de siete proyectos en el polígono del distrito minero en el sur mendocino. Por explorar paga un canon (hasta ahora ya pagó US$480.000) y firmó un contrato de US$6,7 millones por los siete proyectos en caso de tener resultados positivos en todos ellos. Esa cifra, local, puede ser un parámetro para entender de cuánto dinero se está hablando a partir de la obtención de información que confirme el potencial de cada zona.

¿Vos invertirías tu dinero en exploración minera?