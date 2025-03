Victoria Villarruel utilizó una frase odiada por Javier Milei y estallaron las redes libertarias

Cuando todavía resuenan los ecos del mensajes oficial por el 24 de marzo, y tras volver a la carga contra el aborto legal en la celebración del “Día del Niño por Nacer”, Victoria Villarruel estuvo, una vez más, en el ojo de las críticas libertarias tras una frase "prohibida" en el vocabulario de Javier Milei.

Desde el Senado, Villarruel organizó un seminario con especialistas que criticaron desde distintas ópticas el aborto legal. “Ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento, es decirle desde el Estado que no puede traer vida al mundo y que un futuro mejor es inalcanzable. Es un mensaje terrible”, sentenció la vicepresidenta al cerrar el acto en el Salón Azul.

Durante su discurso, hizo referencia a una frase que hizo explotar a las redes libertarias ya que reivindicó la justicia social como un valor en pos de la convivencia. En ese sentido, llamó a "construir una convivencia armónica, donde rijan la justicia social y la paz".

Lilia Lemoine fustigó contra Villarruel tras sus dichos en el Senado.

Inmediatamente, la reprimenda libertaria no se hizo esperar. La diputada nacional Lilia Lemoine apuntó directamente contra la vicemandataria: "Derrapó Vichacruel (otra vez). ¿Cuántas veces Javier Milei dijo que la justicia social era injusta, razón por la cual nos diferenciamos de la UCR y el PJ? Sabía que Victoria no era libertaria, pero no creí que era capaz de prostituirse ideológicamente para tener un cargo".

El medio libertario La Derecha Diario, cruzó a Villarruel sobre sus dichos por la justicia social.

También se sumaron a las críticas el medio libertario La Derecha Diario y Santiago Oría, quien dirige las producciones audiovisuales de Javier Milei. "Se kirchnerizó: La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a traicionar los valores por los que fue electa y afirmó que hay que construir una convivencia donde rija la justicia social", tuiteó el portal de Fernando Cerimedo y el español Javier Negre. Mientras que Oría publicó un video en el que Milei critica el concepto en cuestión: "La justicia social es una aberración".

A su vez, distintas cuentas vinculadas al ecosistema libertario no dejaron pasar la oportunidad de cruzar a la vicepresidenta. El perfil que pertenece a "El Trumpista", dijo: "Enloqueció la socialista Victoria Villarruel: "Hay que construir una convivencia donde rija la JUSTICIA SOCIAL. Papelón."