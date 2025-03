La alarmante cifra de fallecidos en accidentes de tránsito que expuso Julio Cobos

El diputado nacional Julio Cobos expuso este martes al Gobierno Nacional, por no concurrir a una comisión del Congreso Nacional donde se iba a tratar el tema de la obra pública, principalmente en el mantenimiento y arreglo de las rutas del país.

Si bien debía concurrir el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine a la comisión de Obras Públicas, finalmente no lo hizo, lo que generó el enojo del exgobernador de Mendoza.

“Al principio de esta gestión teníamos la esperanza de que la paralización de la obra pública fuera temporaria, hasta que se ordenara el gobierno, pero eso no pasó y nos preocupa mucho", marcó.

Pero agregó que si bien el Gobierno de Javier Milei "hace hincapié en la seguridad, pasa por alto que una ruta en mal estado por falta de mantenimiento, genera muertes por accidentes viales", y presentó un dato alarmante: "Tenemos el doble de muertos por accidentes en la ruta, que por homicidios".

Julio Cobos en comisiones.

Cobos agregó: "Si no lo quieren ver del punto de vista de seguridad, que lo vean del punto de vista de la economía: los costos de transporte, en un país donde está todo concentrado en lo vial y el ferrocarril funciona a su mínima expresión, impactan en los precios en el consumidor directamente. Los costos de transporte representan el 25% del costo en los productos que consumimos", dijo.

Por otro lado, para Cobos hay otro problema, y es que el secretario de Obras "depende de un ministro que tiene a su cargo obras públicas, economía, hacienda, finanzas; pero lamentablemente tiene una visión nada más de finanzas, de cómo conseguir plata, cómo disminuir el déficit, pero no de desarrollo económico, porque si no, no estaríamos hablando de estos temas".

"Los países que han crecido y se han desarrollado en el Este Asiático, lo han hecho sobre dos pilares: educación y desarrollo de infraestructura. Lamentablemente, el presidente dice que la obra pública no genera trabajo, no tiene idea de lo que está hablando: construir una escuela genera educación, una comisaría genera seguridad, un camino genera conectividad, un hospital genera salud. La obra pública es fundamental para el desarrollo del país", consideró.

Y finalizó: "Ahora quieren cerrar Vialidad Nacional porque hay muchas sospechas de corrupción, lo mismo que la obra pública. ¿No tienen funcionarios honestos que ocupen los lugares destacados en la función pública para terminar con la corrupción? Hay que terminar con la corrupción, no con la obra pública”, sentenció.