Diputados aprobó el DNU del acuerdo con el FMI

Este miércoles se espera una jornada turbulenta en la Cámara de Diputados, cuyos miembros dieron quorum a las 10:24 a fin de debatir en una sesión especial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, a través del cual el Gobierno quiere llegar a un acuerdo y contraer nueva deuda con el FMI. La primera hora de sesión estuvo marcada por gritos y chicanas, sobre todo contra el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Legisladores de diferentes bloques protagonizaron altercados en este primer tramo. Entre ellos, no pasó desapercibido el insólito pedido del correntino Lisandro Almirón a Oscar Zago, que le propuso "darle un pico". Cabe recordar que la semana pasada, ambos se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo mientras se intentaban determinar las autoridades de la comisión de Juicio Político.

Hay esperanzas por parte del oficialismo y algunos miembros del PRO de conseguir la aprobación de este DNU y que se concreten las operaciones de crédito público del Programa de Facilidades Extendidas. Se espera que la votación cierre por la tarde de este miércoles, pero lejos de terminar ahí, luego se intentarían tratar proyectos vinculados con la situación de los jubilados, mientras esperan protestas afuera del Congreso.

El objetivo es conseguir los 130 votos, que La Libertad Avanza presume con seguridad tener. Teniendo en cuenta que se aprueba con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes, no hay que pasar por alto que 39 de los diputados son libertarios, y se les suman los 37 del macrismo.

Luego podrían tener el apoyo de unos 20 legisladores de la UCR que trabajan dentro del bloque de Rodrigo de Loredo, el más dialoguista con el Gobierno, y miembros de Unión por la Patria que se fugarán. Por su parte, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también anticipó que votará a favor del decreto.

Por fuera del Congreso se espera una nueva manifestación contra del ajuste a los jubilados. De hecho, debido a este panorama el Presidente decidió cancelar el viaje que tenía previsto hacer a Israel este sábado próximo.

La Cámara de Diputados debate sobre el DNU que habilita al Gobierno a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

16:40 | Votación de la Cámara Baja

La votación arrojó el resultado de 129 afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones. De esta manera se aprobó el DNU para que el Gobierno nacional selle un nuevo acuerdo con el FMI.

16:30 | El jefe de la banca del PRO, Cristian Ritondo, apoyó a la administración libertaria

"Sin duda, el cambio en la Argentina empezó, y también empezó la máquina de impedir de Unión por la Patria, y va a hacer lo posible para detenerlo", replicó el jefe del bloque amarillo respecto a la postura del panperonismo de cara al posible acuerdo con el Fondo.

Por otro lado, expresó la voluntad del PRO, de otorgar las condiciones para que el DNU sea ratificado: "El PRO se comprometió a dar gobernabilidad, vamos a darle esa herramienta al Gobierno de Javier Milei. No tenemos especulación partidaria ninguna. A la máquina de impedir, seguramente nos va a encontrar en la otra vereda", manifestó Ritondo.



16:20 | Máximo Kirchner apuntó contra Javier Milei

El diputado de la bancada de Unión por la Patria, apuntó contra el Gobierno nacional y el primer mandatario, respecto a la posibilidad de sellar un acuerdo con el Fondo: "Somos marionetas digitadas de afuera mientras heredan todo nuestro país.

A este el Congreso el presidente los llamó ratas. Esos roedores ya le dieron la ley bases, el rigi, reforma laboral, facultades delegadas, el presupuesto, hay plan económico sin presupuesto".

Además, agregó: "Lo que está haciendo este congreso hoy es darle a una persona que no puede identificar una estafa a dos centímetros de su nariz plenos poderes en un acuerdo que ningún argentino ni argentina conoce".

15:16 | Pagano habló sobre los audios de Menem

La libertaria Marcela Pagano volvió a apuntar contra Menem y aseguró que los audios que se filtraron del titular de la Cámara son del día de hoy. Además, denunció que “están apretando a colegas periodistas” tras la difusión de los mismos.

“Así obra el presidente de la Cámara de Diputados: él mismo viraliza los audios para luego victimizarse y culpar a aquellos del bloque que no le caen bien”, disparó la diputada.

14:20 | La bancada de Rodrigo de Loredo apoyará el DNU

A medida que se acerca el horario para la votación, previsto pasadas las 16, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, reiteró su apoyo al gobierno: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico”.

"Objetivamente el Gobierno compró 18 mil millones de dólares en un año. Sin embargo, esa adquisición de divisas extranjeras necesarias para la actividad económica y productiva no fueron suficientes por motivos varios. En parte, por los pagos que tiene que realizar con sus acreedores, pero fundamentalmente por el fenómeno de nuestras importaciones, por tener más de dos millones de turistas que decidieron vacacionar en otro lado y más de 1500 millones de dólares que se nos fueron en ese sentido", argumentó.

Además, destacó que al acompañar este nuevo acuerdo con el FMI, el bloque radical que lidera busca vuelve a contribuir a la estabilidad económica y evitar un mayor deterioro en la situación del país. Además, criticó la consigna que apunta a no pagarle la deuda al fondo.

13:50 | Pichetto mandó a Luis Caputo al psicólogo

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, que ya había adelantado en la previa de la sesión que acompañaría el DNU pese a sus críticas, volvió a cuestionar el modelo cambiario del Gobierno y mandó al ministro de Economía, Luis Caputo, "al psicólogo".

"El señor Caputo tiene que plantearse ir al analista. Este desprecio a la política no va más", disparó Pichetto contra el ministro por su decisión de no ir al Congreso a explicar los detalles del acuerdo con el FMI, y agregó: "La política de que venga el presidente acá y nos agreda vilmente no va más".

Pichetto mandó a Luis Caputo al psicólogo.

"Mal o bien, con debates y discusiones, este Congreso le ha dado los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año", enfatizó el veterano legislador, y remarcó: "Mandan a los segundos acá. No entendemos por qué no puede venir el ministro a plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo".

13:37 | Massot acusó al Gobierno de "extorsión colectiva"

En una muestra de la división que atraviesan algunos bloques como el de Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot se diferenció de la postura del jefe de la bancada, Miguel Pichetto, y cuestionó el DNU del Gobierno por considerarlo "rayano a la ilegitimidad" e "ilegalidad”.

“Hoy que va a salir aprobado (el DNU) va a tener una docena de votos menos, empezando por el mío, pero que lo hubiera tenido si entraba por ley, con Prespuesto vigente o de mínima, con un presupuesto reingresado con las variables actualizadas y la predisposición del oficialismo para abandonar la discrecionalidad autoritaria”, subrayó Massot, que aseguró que "estaban los votos para que una autorizacion saliera por ley en el Congreso, en las dos cámaras".

Por último, el legislador acusó al Gobierno de Javier Milei de llevar adelante una “extorsión colectiva" por parte de "un presidente amante de la acumulación de poder”. Para Massot, el libertario propone al país: "No me objeten, no me propongan, no atengan a modificar un ápice del programa económico, porque sino ustedes seran culpables de la vuelta del kirchnerismo”.

13:10 | Manes adelantó el rechazo de Democracia para siempre

"No acompañaremos la ratificación del DNU porque consideramos que estamos ante una triple irresponsabilidad: institucional, económica y política", enfatizó el neurólogo en su intervención. Para Manes, el acuerdo con el FMI "no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en el Parlamento con la información a la vista".

Además, el radical apuntó contra el programa económico por "montar un modelo financiero de corto plazo que está golpeando la economía real" y disparó: "Está destruyendo los incentivos para exportar, la economía del conocimiento y al campo, el motor de la generación de divisas". "Sin una estrategia de desarrollo, política industrial y prosperidad, la inestabilidad va a volver lamentablemente y otra vez vamos a discutir volver al Fondo", enfatizó.

Por último, cuestionó la "irresponsabilidad política de gobernar con la lógica del enfrentamiento". "Se ha cambiado el manual del populismo pero no los métodos, pasamos del Estado militante al Estado troll, de las fuerzas de choque piqueteras a la manipulación de los servicios de Inteligencia, del relato del Estado omnipresente a la eliminación del Estado", criticó el diputado.

"Si usted quiere un acuerdo con el FMI presidente, envíe un proyecto de ley, permita el debate democrático y si es un buen acuerdo será aprobado con argumentos y no con patoterismo", concluyó Manes.

11:54 | El megáfono de Marcela Pagano

No pudo pasar desapercibido el megáfono que la diputada libertaria Marcela Pagano sacó en plena sesión. La periodista se enojó con el presidente del Cuerpo por cortarle el micrófono mientras hablaba, sacó el aparato y comenzó a gritarle con él, quejándose por el silencio.

11:40 | Insólito pedido de Martín Menem al chat de WhatsApp de LLA

Salieron a la luz los chats del grupo de legisladores de La Libertad Avanza, donde se puede leer cómo el presidente de la Cámara Baja, les pide que estén "a los gritos y puteando, nada pacífico".

El grupo de WhatsApp se llama "Grupo difusión bloque LLA". Arranca con mensajes de la legisladora Nadia Márquez solicitando que ningún miembro del bloque se retire de la sesión. Posteriormente, el titular del Cuerpo los comienza alentar diciendo: "Es la sesión más importante de los últimos 20 años, van a ser parte de la historia".

Insólitos mensajes en el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza.

"Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia. ¡Los quiero! Son un equipazo", redactó el miembro de la mesa chica mileísta. Luego, mandó una nota de voz temporal en la cual pide: "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio".

"Que me discutan, yo les voy a decir que no. Pero griten, tenganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico", remarca en el audio que se viralizó. Los mensajes tienen lugar este miércoles a las 8 de la mañana, y son una orden directa para Lilia Lemoine, César Treffinger, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Lisandro Almiron.

11:36 | La lista de oradores

Oradores sobre el acuerdo con el FMI.

11:18 | Almirón le pidió a Zago que le dé "un pico"

Cuando tomó la palabra el correntino Almirón, hubo fuertes interrupciones por los constantes gritos de miembros del Partido de Izquierda, Biasi y Nicolás del Caño, así como del ex libertario Zago. Chicanearon y abuchearon al diputado, mientras este recordaba la millonaria deuda que le dejó el país el estatizar YPF y el "plan platita".

"No voy a dejarme guiar por las pasiones y especulaciones de ustedes. Zago, perdón, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo. Que no se le cae los anillos a nadie por pedir perdón. Aún cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importante", exclamó el correntino.

Pero, ante los gritos de su par con el que tuvo fuertes altercados la semana pasada, Almirón se dio vuelta y le gritó: ¡Zago! ¿Qué querés? ¿Que te dé un pico? ¡Vení, Zago querido, vení!". Acto seguido, se levantó y mirándolo de frente lo invitó a acercarse con los brazos abiertos para besarse.

Sin embargo, especulan con que Zago no estaba presente en el recinto durante sus palabras, sino que estaba en el Salón de los Pasos Perdidos siendo entrevistado por la prensa.

11:11 | Moreau a Menem: “A mi no me pelotudees”.

Otra disputa desatada fue entre Menem y la diputada de UP, Cecilia Moreau. Al defender la formalidad de la presentación de la moción de privilegio, también solicitó que se ponga a consideración de una votación nominal y, frente a este planteo, le gritó: “A mi no me pelotudees”.

10:49 | Tensos cruce entre Menem con Martínez y Biasi

El diputado santafesino de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó el escándalo desarrollado la semana pasada, cuando distintos legisladores de La Libertad Avanza se cruzaron a golpes e insultos. También aseguró que el DNU que mandó el Gobierno es un abuso de poder.

El presidente del Cuerpo lo interrumpió cuando su tiempo se acabó y el kirchnerista replicó: "¿Pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? ¡Vení a laburar! Quedate a laburar. Vos pedís respeto y después vos no lo cumplis". El oficialista replicó que "le va a llamar al orden" a lo que Martínez replicó: "Llamalo a Almirón que cagó a palos a Zago. ¿Quién te crees que sos?".

Para cerrar este cruce, el titular del Cuerpo reiteró con calma que le estaba quitando tiempo a su bloque mientras se definía el plan de labor. Pero, a menos de una hora de iniciada la sesión especial, recibió el grito de más miembros de la Cámara.

Siguió la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi, que a los gritos pidió que no se vote por una mayoría simple sino especial. Exigió que la policía se aleje del Congreso y lo despeje. Así, exigió llamar a votación nominal a la moción de orden que hizo su bloque para pasar a un cuarto intermedio. "¿Quieren convocar a un Estado de sitio? Impídale que este Gobierno lo convoque", exclamó.

Menem consultó para cuándo pedía ir a un cuarto intermedio a lo que la legisladora retrucó: "No se haga el gil. Es para ahora. Entre nosotros no nos hagamos los giles. Se termina de resolver y volvemos a este recinto". No obstante, la moción resultó negativa y despertó los gritos de los bandos izquierdistas.

10:46 | Silencio por las madres de Espert y Araujo

La sesión también dedicó un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres de los diputados José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza.

El economista, que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires para representar al bando libertario, se encontraba presente en el recinto y fue saludado por varios de sus pares.

Próximas sesiones del día

Se prevé que a las 16:20 se cierre la sesión de forma afirmativa. Posteriormente, a las 17, se prevé iniciar el Plenario por Comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Y a las 18, se desarrollará el Plenario por pedidos de informes y pedidos de Interpelaciones.