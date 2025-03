En una semana clave para el Gobierno, Guillermo Francos habló del operativo policial, el FMI y de acuerdos con el PRO

En un contexto de alta tensión y en el marco de una semana clave para el Gobierno, donde se debatirá el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de los desafíos del Gobierno nacional de cara a las próximas semanas.

Respecto a los incidentes ocurridos el miércoles pasado en el marco de la marcha por los jubilados, Francos aseguró que "claramente la oposición política kirchnerista está haciendo lo posible por intentar debilitar la imagen del Gobierno y del presidente Milei que está muy alta". En este sentido, agregó que fue una "campaña orquestada que finalmente terminó premeditadamente en los hechos de violencia del miércoles de la semana pasada. Eso es el intento de desestabilizar un Gobierno".

Asimismo, el jefe de Gabinete comparó lo sucedido el miércoles pasado con los acontecimientos del año 2001, y habló de un "club del helicóptero", en "un intento claro de desestabilización que terminó con varios muertos. Aquí no pasó eso pero sí hubo heridos y hubo violencia. Pero vamos a soportar todos estos intentos de golpe y vamos a contrarrestarlo solamente con la enorme y clara decisión que tiene este Gobierno de luchar contra el desastre económico y social que dejó el gobierno anterior".

Sobre el acuerdo con el Fondo y el operativo policial de cara una nueva marcha

En cuanto al DNU relacionado al acuerdo con el FMI, Francos manifestó que el Gobierno espera que "la comisión bicameral de DNU dará dictamen en sentido positivo al DNU que aprobó el tratamiento por parte del Ejecutivo del acuerdo con el Fondo".

"Nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar los bienes y la seguridad de las personas y las instituciones. (El Gobierno) va a tomar todos los recaudos necesarios: control de la vía pública, control de los acceso, todo aquello que sabemos que ha pasado los últimos días", subrayó Francos de cara a lo que se espera sea una masiva movilización por los jubilados.

Acuerdo La Libertad Avanza y PRO

De cara al acuerdo político entre el oficialismo y el PRO en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a la UCR a dicha alianza. Al respecto, Francos respondió: "Por supuesto, yo creo que nuestro sector político está compuesto por distintas fuerzas que coinciden en líneas generales con una misma posición que está en contra del populismo kirchnerista". No obstante, disparó: "Lo que no tengo claro es si del otro lado también hay acuerdo".

Sobre la posibilidad de un acuerdo en la Ciudad, el jefe de Gabinete respondió que "hay distintas instancias. La Ciudad tiene una primera instancia que es la elección local y después esta la elección nacional que será en octubre. Yo no descarto que en el futuro pueda haber un acuerdo. No se han puesto de acuerdo en la ciudad por diferencias en el sector de la LLA con el sector de la Ciudad de Buenos Aires. Son circunstancias que no hacen a la voluntad de acuerdo en el orden nacional que muestra nuestra fuerza".