Con la sede lista, cómo vive La Libertad Avanza el posible pacto con Alfredo Cornejo

La sede del partido La Libertad Avanza ya está pintada. Queda en la calle Colón y 9 de Julio y tiene una curiosidad: en el cartel con el nombre de la fuerza que en Mendoza dirige el diputado provincial Facundo Correa Llano, aparece un término para que no queden dudas. "Oficial": reza. Este lugar se quedó sin ser visitado este fin de semana por los líderes nacionales del partido, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el dueño del sello partidario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes no pudieron viajar por la trágica situación de las inundaciones con Bahía Blanca. Pero algo les quedó claro a los libertarios que habitarán el espacio, que en el futuro cercano, lo que viene es una alianza electoral con el gobernador Alfredo Cornejo y el pase de la vicegobernadora Hebe Casado al partido LLA.

La situación deja tambaleando a algunos dirigentes, pero saben, que deberán respetarán las decisiones de Buenos Aires. La Libertad Avanza funciona de forma orgánica. O sin eufemismos, de manera vertical, como muchos otros partidos políticos. Es decir que Karina, los Menem (tanto Martín como Lule) no van a dar libertad de a acción a los dirigentes provinciales para hacer alianzas con quienes desean o para no hacerlas con nadie, sino quieren. Sino que los pactos electorales se gestan en Buenos Aires. Y es eso lo que saben en Mendoza que van a tener que respetar más allá de la resistencia de los socios del nuevo partido - los mileístas "históricos"- si cabe la palabra por lo nuevo del movimiento- ,como el Partido Demócrata o integrantes del PRO que forman parte del bloque legislativo de LLA, puntualmente Álvaro Martínez, quien reporta a Omar De Marchi,- que no tienen ninguna intención de hacer una coalición con Cornejo a quien critican públicamente y a quien enfrentaron en las elecciones pasadas.

Con Correa Llano centro de todas las órdenes que llegan de Buenos Aires, los integrantes de LLA esperan una nueva llegada de Karina. No es algo que "quizá suceda" sino que es un hecho, ya que su visita estaba prevista para febrero y se postergó para la Vendimia pero nuevamente fue cancelada. Cuando esto ocurra, la reunión - en la sede nueva o donde se decida- será estrictamente para libertarios afiliados al partido. Algo que ya Karina advirtió a los dirigentes simpatizantes de Milei-incluidos funcionarios provinciales- para el encuentro iba a producir el pasado domingo 10 de marzo pero que fue cancelado.

Sin embargo, mientras aguardan este cónclave cerrado, saben que lo que se aproxima es el pase de la vice Casado al partido. Algunos dirigentes piensan que eso puede quitarle protagonismo a Correa Llano, especialmente por el alto perfil de la dirigente. que aún pertenece al PRO, y por el cargo que ocupa: es la primera autoridad en línea sucesoria luego de Cornejo. Por eso, creen que el diputado libertario no se ha sentado a hablar con la vicegobernadora más allá de sus declaraciones públicas sobre de que "LLA está abierta a hacer alianzas". Otros, en cambio, esa falta de diálogo lo endilgan al perfil del legislador, pero que es cuadra con lo que Milei necesita, que sea capaz de cumplir a rajatabla lo que pida Buenos Aires sin salirse del libreto.

Correa Llano junto a Karina Milei

"Seguramente si Hebe se pasa a LLA como ha dicho que evalúa, con ella vendrán cuadros que podrá aportar al partido", aseguró a MDZ un dirigente en estricto off the record. Pero lo más importe, es lo que lo que ven desde La Libertad Avanza, que es la necesidad de la Nación de poblar el Congreso de legisladores afines y por otro lado, el plan de Cornejo para que en la Legislatura provincial siga teniendo los números suficientes para aprobar las leyes.

"En eso se complementan, Cornejo y Milei y por eso hay tanto interés en avanzar con esta alianza", sostienen. Las preguntas se abren. ¿Qué lugares en las listas podrán tener los dirigentes libertarios si el pacto electoral también es provincial? ¿Los intendentes radicales, muchos de ellos con la elección próxima asegurada, abrirán el juego?