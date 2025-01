La esposa del gendarme afirmó que "fue horrible" ver el video de su pareja

La esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, expresó el profundo dolor y desconcierto que le provocó la reciente difusión de un video en el que su marido aparece uniformado, como parte de una presunta señal de vida. María Alexandra Gómez calificó el momento como “horrible”, al revelar que se enteró de la situación a través de un periodista que le envió la imagen: "Fue un golpe, un baldazo de agua fría porque no lo estábamos esperando de esta manera".

En declaraciones radiales, Gómez relató con angustia cómo la difusión de las fotos de Gallo no hizo más que incrementar su incertidumbre. "Esperábamos que fuesen humanos y dijeran: 'Esta es la prueba que ustedes querían, está bien'. Pero no fue así, jugaron con nuestros sentimientos", lamentó, mientras expresó su desconcierto ante la falta de transparencia en el proceso: "Difunden las fotografías y no sabemos quién lo hizo".

Lo que más impactó a la esposa de Gallo fue verlo “uniformado como si fuera un delincuente”. Aseguró que fue una “impresión muy grande” y añadió con dolor: “Ese no es el alma de mi marido. Fue un circo lo que hicieron. Nahuel es una persona alegre y deportista. No es la persona que yo conozco”.

La detención de Gallo ocurrió el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino intentaba ingresar al territorio venezolano desde Colombia para reunirse con su esposa y su hijo, quienes ya se encontraban en el país, ya que Gómez posee la nacionalidad venezolana. La familia del argentino sigue exigiendo respuestas frente a lo que consideran un manejo irrespetuoso y doloroso por parte de las autoridades de Nicolás Maduro.