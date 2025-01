Por qué Ficha Limpia podría naufragar antes de lo esperado

El proyecto de Ficha Limpia del Poder Ejecutivo tiene chances de naufragar antes de lo esperado. Hasta antes de conocerse la versión final, las miradas estaban puestas en el Senado, donde Unión por la Patria –que rechaza de plano la medida—está muy cerca del quórum propio. Ahora, los números están complicados también en Diputados, porque un sector que acompañó la versión del PRO rechaza la letra chica del texto de Javier Milei.

¿La tercera es la vencida? Durante 2024, los diputados del PRO, con Silvia Lospennato a la cabeza, intentaron avanzar en dos oportunidades con la aprobación de Ficha Limpia pero, en ninguna de las dos sesiones convocadas, logró reunir el quórum. Se trata nada menos de una de las banderas del partido fundado por Mauricio Macri, hoy enfrentado con el PEN, que busca prohibir la candidatura de aquellas personas condenadas en segunda instancia por corrupción.

Tras el segundo fracaso, que sucedió hacia finales de noviembre, cuando las miradas apuntaron a los libertarios por vaciar el recinto y contribuir a la falta de quórum, el Presidente se comprometió a enviar una versión superadora. Esta, finalmente, se presentó la semana pasada.

En aquellos días de noviembre, tras bajarle el pulgar a la iniciativa, el jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo: “No me gustaría que se entendiera que es para proscribir a Cristina (Kirchner)”. Es que, si se sancionaba la ley tal cual estaba redactada, la exvicepresidenta no podía ser candidata. Y esto fue, justamente, lo que despertó las sospechas sobre un supuesto pacto entre libertarios y peronismo: bloquear el debate para mantener a Cristina Kirchner en el ring. Así, la campaña se polarizaría Cristina versus Milei, desdibujando a los sectores “del medio”.

Cristina Kirchner, expectante por el proyecto de Ficha Limpia.

Dudas por la nueva versión

“Es muy con nombre y apellido”, dijo el diputado Esteban Paulón, al referirse a la versión que tuvo como principal redactor al ministro de Defensa Luis Petri. Casualmente, el socialista utilizó el mismo argumento que Francos cuando desechó la versión inicial.

Es que, según fundamentó Paulón, el texto que remitió el PEN a la Cámara de Diputados le impide ser candidata a CFK pero, por caso, habilita al exsenador Edgardo Kueider a participar de los comicios de este año, pese a estar detenido en Paraguay tras ser encontrado con más de u$s 200.000 sin declarar.

¿El motivo? Una de las novedades del texto libertario es que la condena en segunda instancia debe ser impuesta el año previo al electoral para regir en esos comicios. Es decir, aun si Kueider fuera condenado en segunda instancia este año, podría ser candidato, mientras que CFK, no.

Kueider podría ser candidato, mientras que Cristina, no.

Pero Paulón no es el único diputado de Encuentro Federal (EF), bloque que comanda Miguel Pichetto, que rechaza la versión del Ejecutivo. Dentro de esa bancada son varios los diputados que acompañaron la versión de Lospennato que ahora dudan.

El referente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, es un ejemplo. “En lo personal, di quórum y apoyé dictaminando a favor del proyecto de Ficha Limpia que volteó el Gobierno en 2024. Tenemos que insistir en aprobarla”, remarcó el cordobés en diálogo con MDZ. De todas maneras, añadió: “La versión que el Gobierno mandó ahora tiene una cuestión que a muchos nos hace ruido y esta es que se aplicaría la Ficha Limpia según cuando sea la condena, y ello podría hacer que algunos jueces puedan definir los tiempos de condena para influir en candidaturas”. Y remató: “En un país con juicios penales que a veces duran décadas, hay que establecer reglas más sencillas y transparentes. Trabajaremos en mejorar el texto”.

Vale recordar que, en el bloque de Pichetto, algunos diputados, como el propio rionegrino Nicolás Massot, directamente están en contra del proyecto. Con o sin las modificaciones del Ejecutivo.

Su planteo es que ya está previsto en la Constitución que es la Corte Suprema la que, en última instancia, define si alguien puede o no ser candidato. Y que, en todo caso, el Congreso podría establecer plazos para que no relegue estos temas. Pero aun así, los diputados de EF que reniegan de la propuesta de Ficha Limpia consideran que implica “darle a la justicia más poder sobre la política para que defina quién puede o no ser candidato por encima de la voluntad popular”.

Es decir, la propuesta de Ficha Limpia del Ejecutivo tiene más chances de perder votos de Encuentro Federal, que de sumar. Sobre todo porque en la bancada, además, se está analizando no dar quórum si el oficialismo no habilita el debate del Presupuesto 2025.

¿Y los lilitos?

Los seis diputados de la Coalición Cívica, que en noviembre acusaron al oficialismo de pactar con Unión por la Patria, todavía no fijaron una postura frente al nuevo proyecto. “Está claro que ahora quieren levantar, quedar bien con algo que les salió muy mal y en donde claramente hubo/hay un pacto”, dijo el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, en diálogo con MDZ, al recordar que el oficialismo bajó a 8 de sus diputados de la sesión. Asimismo, el “lilito” señaló: “No pondría tanto los ojos en diputados, sino en Senado, que es donde negocian Lijo, pliegos de jueces, etc.”.

Hechas estas aclaraciones, Ferraro aseguró: “Ficha Limpia es una propuesta que vamos a cumplir y luchar para que salga”. Aunque especificó: “Vamos a estudiarlo bien (al proyecto del Ejecutivo) y hacer la comparación con lo propuesto en el dictamen que tiene Orden del Día”. Es decir, la Coalición Cívica todavía no garantiza que levantará la mano el día que el tema se vote en el recinto.

La otra gran duda es qué harán los seis diputados de Innovación Federal, que reúne a las fuerzas provinciales de Salta, Misiones y Río Negro, que no dieron quórum en la última sesión. “No lo hemos discutido”, dijo uno de sus integrantes a este medio.

Según trascendidos, Carlos Rovira, mandamás de Misiones, no estaría a favor de la iniciativa ni de ningún tipo de “proscripción”. En cambio, el rionegrino Agustín Domingo sí acompañaría la iniciativa que, de hecho, fue aprobada en su provincia. Habrá que ver qué hacen los tres salteños.

A las bajas que podrían sumársele a la versión del Ejecutivo (ya sea porque los diputados no comparten la nueva versión o porque se excusen de participar del debate por la ausencia del Presupuesto) hay que sumarle otro dato. Y es que más de un diputado podría no encontrarse en zona para el día de la sesión, que sería hacia mediados de enero. Más de uno podría encontrarse de vacaciones para ese entonces.

Cada ausencia será clave frente a un tema que despierta el rechazo de UP y de la Izquierda y que, para colmo, requiere de 129 votos (la mitad más uno del total de la Cámara) por ser de materia electoral.

Misión (casi) imposible

De sortear el escollo de Diputados, al proyecto le aguarda un importante desafío en el Senado. Es que, el rechazo de UP, interbloque que reunirá 34 senadores una vez que jure Stefanía Cora en reemplazo de Kueider, obliga a que el resto de la Cámara acompañe, sin excepción, la iniciativa. Vale recordar que el Senado contará (tras la jura de la camporista) con 71 bancas, ya que el radical Víctor Zimmermann sigue de licencia tras asumir como ministro en su provincia.

Con que los rumores de Rovira sean ciertos, y los dos misioneros que le responden no acompañen la iniciativa (ya sea dando el faltazo, absteniéndose o votando en contra) sería suficiente para que el texto naufrague. Y, con ello, la exvicepresidenta podría ser candidata este año.