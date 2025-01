Una foto impensada hace algunos años ahora dispara varias hipótesis políticas

Hace una semana, una foto pasó por debajo del radar. Como la excusa era hablar de fútbol, pocos prestaron atención a la reunión que tuvieron el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el presidente de Independiente y exintendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Varios días después, la escena, que tuvo como excusa la preocupación de ambos por el club de sus amores, que además tiene sede en el distrito que conduce Ferraresi desde hace dos décadas, tiene otro significado. Si bien ahora no es jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma, cargo en el que lo sucedió Gabriel Sanchez Zinny, el excandidato a gobernador de Patricia Bullrich sigue teniendo relación directa con Jorge Macri.

A su vez, el alcalde ha iniciado una serie de contactos informales con aquellos antiguos pares suyos de la Provincia de Buenos Aires y autoridades partidarias a la espera de una decisión del gobernador Axel Kicillof, quien todavía no definió si desdobla o no las elecciones provinciales. Si no elige una fecha diferente a la nacional igualmente habrá dos cuartos oscuros diferentes.

Macri es uno de los más férreos defensores de la estrategia de actuar de manera "independiente", nunca mejor utilizado el término, de La Libertad Avanza, que ha decidido entorpecerle la gestión porteña y desplazar al PRO del control político de ese territorio.

Por la excusa del Cinturón Ecológico y la descarga de la basura porteña en el CEAMSE que administraba una persona muy cercana a Ferraresi, el año pasado, sin fotos mediante, mantuvieron la primer reunión de estricto carácter político, que no trascendió. Allí, Jorge Macri y el intendente de Avellaneda rompieron varios de los prejuicios que se tenían.

Grindetti viene conduciendo Independiente desde hace más de un año, cuando asumió tras la salida apresurada y desbordada de Fabián Doman. El actual presidente de la Institución tiene como uno de sus principales sostenes en la institución al presidente del PRO bonaerense y jefe de bancada en Diputados, Cristian Ritondo. El legislador tiene muy buena sintonía con los libertarios pero aún no ha movido un músculo para dar el salto como sí lo hizo el otro hincha de Independiente, Diego Valenzuela.

Grindetti visitó a Ferraresi. Empezaron coincidiendo en el color de sus remeras.

Si bien los éxitos deportivos son pocos o nulos, los “diablos” de Avellaneda son fuertes entre los jefes comunales. Soledad Martínez, la vicepresidenta del PRO, de Vicente López, también es del “Rojo”. Y ella ha empezado a escuchar a muchos dirigentes bonaerenses que no quieren saber nada con sumarse a las Fuerzas del Cielo.

Por primera vez, a pesar de haber tenido varios contactos, el jefe comunal de Avellaneda, uno de los principales impulsores de la ruptura de Kicillof con Máximo Kirchner, se fotografió con un rival político con el que casi no hay registro precedente. ¿Es posible que haya un tercer espacio de centro que incluya no solo al PRO y al peronismo no K sino también a los radicales y los aliados de Juan Schiaretti en la Provincia de Buenos Aires? “Todo es posible y se puede pensar con mayor precisión si Kicillof acepta un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner”, le explicó a MDZ un dirigente del peronismo bonaerense que articula con muchos de los referentes que hoy se ven “independientes”.

El viernes, en La Plata, el radicalismo bonaerense hará una reunión plenaria en la que ratificarán la conducción del ex intendente de Trenque Lauquen y presidente electo, Miguel Fernández, quien aliado con Maximiliano Abad consiguió una ajustada victoria contra Evolución de Martín Lousteau, que en la Provincia trabajó con Facundo Manes.

Manes es uno de los actores políticos que necesitan ser reelecto y no quiere saber nada con el mileismo. Y Abad, más allá de su colaboración en varios pasajes del año a proyectos centrales del oficialismo, ha sabido mantener una independencia que Karina Milei interpretó como “opositora” y por eso descree de un acuerdo con la UCR de manera oficial. Quizás incorporen funcionarios puntuales, como lo vienen haciendo hasta el momento, pero no se ve que puedan hacer lo mismo que hizo Patricia Bullrich el año pasado, cuya alianza posibilitó que el oriundo de Mar del Plata sea su primer senador nacional.

Quien inició este camino el año pasado fue Julio Zamora, el intendente de Tigre, quien realizó cuatro encuentros para discutir las ciudades del futuro y tuvo como invitados a Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y a Manes. El intendente de Tigre ya decidió mantenerse firme en su territorio pero escucha los pedidos que le hacen sus colegas para que participe en un armado provincial, que al ser separado de la boleta única en papel con el que se elegirán las autoridades nacionales, le da más flexibilidad.

Esa independencia también la aprovecharán muchos otros. Por eso, más allá de los amagues y bullicios que aparecen sobre un masivo pase de diferentes fuerzas a La Libertad Avanza, el desenlace de la convocatoria bonaerense puede provocar reacomodamientos similares a lo que sucedió con el Frente Cívico y Social, Unión Pro o el Frente Renovador, que superó todas las expectativas.