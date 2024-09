El presidente de la Sociedad Rural hablará por primera vez tras el atentado

El presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino hablará este viernes por primera vez luego del intento de atentando en su contra en la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo.

El dirigente del agro prepara una conferencia de prensa desde las 15 para hablar sobre la investigación del ataque que provocó cuatro heridos, entre ellos su secretaria cuando explotó un paquete en las oficinas de La Rural, que iba dirigido hacia él.

Antes de este hecho, Nicolás Pino tenía agendado un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos. El atentado obligó al titular de la SRA a postergar el encuentro por cuestiones de seguridad.

Este viernes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló sobre la causa. Aunque no puede hacerlo con precisiones para no interferir en la investigación, indicó: "Estamos trabajando en una serie de líneas, como mirar las cámaras y ver de dónde salió (la persona que llevó a cabo la acción), está detectada la persona aunque aún no se pudo conocer la identidad".

"Es una hipótesis, la estamos estudiando y la Ciudad está haciendo la investigación. Espero que tenga una resolución rápida, la verdad es que fue inesperado, no hubo prevención previa", agregó la funcionaria al ser consultada sobre el tema.

Por su parte, e vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina Marcos Pereda descartó un ataque de organizaciones veganas: "Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”, sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop.