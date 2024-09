Aerolíneas Luis XIV y Troy McClure: los cruces y chicanas en la primera jornada de debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas

La primera jornada de debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas dejó una serie de cruces y chicanas entre los diputados y con los funcionarios del Gobierno nacional. En un contexto favorable para avanzar con la venta de la compañía, desde el Gobierno nacional aprovecharon para criticar las huelgas y cuestionar al kirchnerismo por la administración de la empresa estatal.

El secretario de Trabajo, Franco Mogetta, aprovechó la jornada para levantar su perfil. "No son trabajadores, son delincuentes", dijo el funcionario para referirse al paro que encabezaron los gremios aeronáuticos en las últimas semanas. En el Gobierno estiman que cada día de paro tiene un costo de entre uno y dos millones de dólares por día.

"Quiénes dicen defenderla le han hecho nueve paros. Queremos dar vuelta la página de una vez por todos", reforzó. El que no se tomó nada bien esta definición, que la interpretó como una amenaza, fue el diputado de estirpe sindical Mario "Paco" Manrique. El hombre del sindicato SMATA se paró en el medio del debate y empezó a interrumpirlo a los gritos.

Un rato más tarde y un poco más tranquilo, pidió la palabra para contestarle al funcionario a cargo del transporte. "No puedo aceptar que trate de ladrones a trabajadores", comenzó y remarcó que "se pierde el ámbito de un debate sano, que argumenten lo que tengan que argumentar pero por favor no nos insultemos".

La respuesta de Mogetta no tardó en llegar: "Distinguí a los trabajadores de los que han cometido irregularidades. Son tres tipos que hicieron lo que hicieron, lo determinó la justicia", dijo en referencia a los trabajadores de la compañía Intercargo que se conoció a través de un video que demoraban intencionalmente los vuelos con la carga de equipaje.

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, tampoco escatimó en chicanas. Habló de "Aerolíneas Luis XIV" para cuestionar que la aerolínea de bandera manejaba la capacidad del sistema de insumos para los aeropuertos como mangas, pistas, etc. "Se vuela muy caro porque Aerolíneas Argentinas se comió al resto con prácticas que no existen en otro lugar", indicó Rolando.

También hubo momento para comparaciones difíciles de imaginar. El funcionario de la Jefatura de Gabinete señaló: "En Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones Lufthansa tiene 980, perdimos 900 aviones. Si los ponemos uno al lado del otro, desde el Congreso, llegamos a la ciudad de Zárate", dijo con algunas risas entre los diputados que lo escuchaban. "Eso pasa con una empresa a la que nunca se le marcó un límite con los giros discrecionales", reforzó Rolandi.

La diputada por Buenos Aires Micaela Morán (UP) comenzó su intervención con una referencia a Los Simpson. "'Soy Troy McClure, tal vez me recuerden de películas como Me vinieron a privatizar de nuevo, o Miren, me quieren vender ahora'", dijo la legisladora en referencia al protagonista de la ficción animada.

Esto despertó las risas dentro del recinto y la diputada se refirió al radical Martín Tetaz. "Es algo que vos solés hacer", le dijo con ironía.

"Es una película que ya vimos, son los mismo que en la década del 90", señaló para recordar que el Gobierno de Carlos Menem ya vendió esta compañía a Iberia. "En ese momento la empresa tenía el 30% del mercado de cabotaje, ahora tiene el 65%, domina todo ese mercado, opera con empresas privadas", agregó.