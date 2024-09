Axel Kicillof le contestó a Máximo Kirchner y crece la tensión en el peronismo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le contestó este lunes por la mañana a Máximo Kirchner. Sostuvo su firme rechazo al veto, para diferenciarse del titular del PJ de Buenos Aires que el viernes por la tarde dijo que "hay que dejar de patalear" y que "es una facultad constitucional".

"Rechazamos el veto, y mientras tanto, escudo de red para seguir ampliando el acceso a la universidad pública en todo el territorio de la Provincia", dijo el gobernador en una conferencia de prensa a la espera de que Javier Milei vete, tal como anticipó, la Ley de Financiamiento Universitario, tal como lo hizo con la movilidad jubilatoria.

"Pretenden impedir algo que ya se discutió en el Congreso con amplísima mayoría", lanzó Kicillof y remarcó: "Nos oponemos al veto".

Por otro lado, se refirió a la conducción de Cristina Kirchner y planteó que "tiene un rol protagónico" dentro de la política argentina. Sobre los votantes del peronismo, Kicillof dijo: "Nos quieren ver trabajar para poner un límite al Gobierno y acompañando al Gobierno provincial".

Máximo Kirchner estuvo el viernes en La Plata y atacó al gobierno provincial.

Esta definición también se puede interpretar como una respuesta a lo que fue el acto de Máximo Kirchner y La Cámpora el viernes en el Club Atenas de La Plata. Allí, además de mensajes entre líneas lanzados por el diputado nacional, hubo una canción de la militancia contra el gobernador. "Si querés una nueva canción, te presto la mía". En septiembre del año pasado, el gobernador dijo que "era momento de componer nuevas canciones", una forma de proponer una renovación en el espacio político.

Los dardos que salieron el viernes por la tarde en el acto de Kirchner generaron malestar en las distintas tribus del peronismo no camporista, al ver cómo se atacaba permanentemente al gobernador que conduce la provincia más grande del país. En ese contexto llegó al respuesta esperada del gobernador.

Video | Axel Kicillof le contesta a Máximo Kirchner

En defensa de su gestión, sostuvo: "Representamos a una provincia que está bajo ataque y por ello dedicamos todo nuestro tiempo a cuidar a los y las bonaerenses porque para eso nos eligieron: vamos a proteger a nuestro pueblo de las políticas de un Gobierno nacional que no cree en la producción".

También aprovechó para golpear al Gobierno nacional por la decisión de la compañía malaya Petronas de no avanzar con la inversión en YPF. "No estamos aquí para quejarnos ni señalar a nadie, sino para pedirle nuevamente al Gobierno nacional que trabaje para que la Argentina no pierda la inversión de Petronas que ya estaba prevista para construir una planta en tierra destinada al procesamiento del gas natural licuado de Vaca Muerta", dijo.

"Desde que recuperamos YPF sabemos que nuestro país cuenta con una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo y que, además de abastecer a las familias argentinas y a la industria nacional, íbamos a necesitar licuar el excedente para poder exportarlo", sumó el gobernador.