Tras el escándalo, Lourdes Arrieta explotó contra Javier Milei: "No se olvide del pueblo"

El presidente Javier Milei habló este domingo por primera vez de la salida de la diputada nacional Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza, tras el escándalo por la visita de legisladores del espacio a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza. Este lunes, la libertaria mendocina salió a responderle al mandatario provincial por redes sociales y cuestionó el “verticalismo nefasto” del oficialismo.

Durante una entrevista con el canal de noticias La Nación +, Milei hizo referencia a la salida la diputada mendocina del bloque oficialista. “Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque básicamente por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece absolutamente inaceptable”, manifestó el presidente.

Luego de esos dichos, esta mañana Arrieta salió con los tapones de punta contra el presidente a quien había evitado criticar durante toda la crisis interna del espacio libertario, que culminó con su renuncia a la bancada de LLA y la creación del monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal.

“Le informo señor presidente Javier Milei que: si un juez me otorgó custodia es porque la gravedad de los hechos, lo ameritaba. Por tanto, lo de falsa denuncia está de más. No sé quién le hizo llegar tal info”, expresó la diputada mendocina a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Continuó señalando que “me fui del bloque, no me expulsaron, para que ud. no siga pagando el costo político de que se le van los diputados. Existe un verticalismo nefasto en LLA y como liberal, no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores”.

Finalmente, la joven dirigente libertaria expresó que “en Mendoza se hizo un trabajo de todo un equipo y ciudadanos de a pie para que llegue a ser pte. En Las Heras, obtuvo el 68% y todavía tiene esperanzas de llegar a fin de mes. No se olvide del pueblo. Dios le bendiga”.