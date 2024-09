Del "laburá vago" al "periodistas que viven de limosnas": Eduardo Feinmann mantuvo un acalorado ida y vuelta con un diputado libertario

Días después de mantener un acalorado cruce con Patricia Bullrich, el periodista Eduardo Feinmann volvió a protagonizar una pelea con el oficialismo. Esta vez fue con Agustín Romo, legislador bonaerense de La Libertad Avanza.

Fue un extenso intercambio en redes que se produjo a raíz de una publicación del diputado libertario donde apuntó con fuertes dardos hacia la prensa, en línea con la dura postura que mantiene Javier Milei con el periodismo.

En su cuenta de red social X, Romo escribió: "Trabajo todos los días hace muchos años para que en Argentina haya un gobierno liberal. Me importa un carajo la opinión de los periodistas que viven de las limosnas que le tiran los políticos de turno".

El legislador, elegido hace pocas semanas como presidente de La Libertad Avanza en la Cámara Baja bonaerense, completó: "A ellos también les ganamos las elecciones".

El mensaje provocó la reacción del conductor de LN+ y Radio Mitre y, fiel a su estilo, le tiró munición gruesa. "Labura vago", le contestó y le reclamó que en 9 meses solo presentó "un proyecto de resolución" en la Legislatura Bonaerense.

"Ni una ley para los bonaerenses, que pagan los impuestos, para que usted cobre la dieta. ESO ES DE CASTA. La gente los votó para que trabajen", concluyó Feinmann.

Pero el cruce no quedó ahí y el diputado sumó otra publicación para retrucar al periodista. "No me metí en esto para vender humo, eso es de casta. Tampoco para caerte bien a vos. Prefiero gastar mi tiempo en sumar legisladores al bloque para poder discutir cosas importantes de verdad".

Feinmann redobló la apuesta y lo acusó de tener varios conocidos -incluido su novia y "14 amigos"- en la localidad bonaerense de San Miguel. "Se metió en la política para vivir del Estado", concluy.