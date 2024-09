Victoria Villarruel aclaró su postura sobre la última dictadura militar y volvió a cargar contra Montoneros

La vicepresidente Victoria Villarruel salió a defenderse en redes sociales luego de ser acusada de reivindicar la última dictadura militar y aprovechó para apuntar contra Montoneros. Además, salió al cruce de un usuario que cuestionó las actuaciones de su padre en la Guerra de Malvinas.

"De los montoneros y erpianos (integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo) no espero nada más que la justificación de sus acciones que implicaron atrocidades y torturas a civiles y militares. A mí no me acusen de lo que estos chacales hicieron y que yo siempre he denunciado aún con todo en contra y en soledad", disparó en redes sociales.

El mensaje fue en respuesta al comentario de otra cuenta, que cuestionó otro posteo que señalaba que la titular del Senado "reivindica que tiren compañeros al mar desde un avión".

"Vi muchos que se autodefinen peronistas reivindicando el cobarde asesinato a Rucci", decía la publicación del usuario Moreno Vuelve que no pasó desapercibido por Villarruel.

"Nunca reivindiqué el golpe del '76, pero tampoco creo en la palabra de terroristas que fueron capaces de poner bombas debajo de la cama de gente durmiendo, de asesinar niños, de cortarle los testículos a sus víctimas y de ser la expresión más acabada de la cobardía humana", subrayó la dirigente.

A los pocos minutos, otro internauta acusó a su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, de haber cometido "atrocidades" durante su participación en la Guerra de Malvinas.

La vicepresidenta replicó rápidamente: "Mi papá no cometió atrocidad alguna salvo combatir a los ingleses invasores de nuestras Islas Malvinas".

"La compañía de mi padre era profesional e integrada solo por oficiales y suboficiales y, como hombre creyente y patriota, me enseñó con el cuero a sostener las palabras, cosa que se ve que a vos el tuyo no te transmitió. Saludos", concluyó.