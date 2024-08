El elogio de Cristina Kirchner a Anabel Fernández Sagasti en su última aparición

La expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner participó de un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina que se realizó en México este último sábado. Durante su disertación, la dirigente peronista elogió a la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien la acompañó en su viaje al exterior junto la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el también senador Oscar Parrilli.

Minutos antes de concluir con su intervención, Fernández Sagasti -que se encontraba en primera fila- le hizo un comentario por lo bajo. A lo que la Cristina Kirchner "Gracias por recordarmelo. Es muy ñoña y estudiosa la senadora. Muy aplicada. Luego, le lanzó una indirecta a Chile por lo ocurrido en torno al conflicto de las Islas Malvinas en 1982. "El segundo conflicto internacional que tuvimos fue la Guerra de las Malvinas, donde contamos con la solidaridad de toda América Latina. Bueno, toda no.. Hubo alguno -no voy a nombrar cuál porque ya todos saben- que no fue solidario. El resto de América Latina, de México para abajo, solidaridad absoluta", dijo.

Mirá el video

En otro orden, Cristina Kirchner le pidió al gobierno de Nicolás Maduro por "el legado de Hugo Chávez" que "publique las actas" electorales en medio de la controversia internacional a raíz del resultado de los comicios en Venezuela. "Desde acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir", afirmó la ex mandataria.

Al hacer mención a la crisis tras los comicios en el país caribeño, Fernández de Kirchner aseguró que comparte el comunicado que el 1 de agosto firmaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el de Colombia, Gustavo Petro.

En ese marco, sostuvo que para hablar del conflicto venezolano hay que olvidarse de las "simpatías o las antipatías" y señaló que, siempre que se hace mención a ese país, hay que recordar que es la "primera reserva de petróleo global convencional". A su vez, al realizar una caracterización de Venezuela dijo que en el país caribeño no hay "ángeles ni demonios", al tiempo que hizo referencia al bloqueo económico que sufre el Estado venezolano.

"Hay dos países bloqueados en el mundo: Cuba y Venezuela. Nadie te explica cómo funciona una economía de bloqueo. Esto es lo que sufre Venezuela. No pueden ingresar medicamentos, ni vender lo que producen", explicó la exmandataria nacional, que arribó al Distrito Federal de México el viernes por la mañana y se quedará hasta el miércoles.

Justicia y paz: utopías del sur y compromiso de todos y todas ??



Junto a @CFKArgentina en el cierre del curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina” en México.



uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/aqHu3xwfDH — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2024

Además, CFK se refirió -irónicamente- a la dirigente opositora al oficialismo venezolano, María Corina Machado, quien reapareció hoy en una manifestación en Caracas luego de haber anunciado su paso a la clandestinidad. "Ayer estaba muy preocupada, porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas", señaló.

En esa línea, la ex jefa de Estado ironizó: "Afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, lo cual es bueno, porque la clandestinidad es algo muy malo. Así que nos sentimos halagados de que haya podido terminar con su período de clandestinidad".

Durante su intervención en el evento organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y el Instituto Patria, la ex presidenta apuntó además contra los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores: "Estos hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela".

"Hay diputados que visitan a genocidas de la dictadura de 1976 y se llevan un borrador de proyecto para propiciar su liberación, estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela", sostuvo en el curso que cerró en México. Y agregó: "Son más que negacionistas, los quieren eximir de los delitos de lesa humanidad".

El discurso completo