Tadeo García Zalazar hizo un balance de su gestión tras diez meses en el cargo

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, estuvo en MDZ Radio 105.5 FM y se refirió a su gestión tras casi diez meses a cargo de un "superministerio" que no existía antes y que le fue encomendado por el gobernador Alfredo Cornejo. Durante este periodo, García Zalazar tomó la tarea de llevar áreas extremadamente sensibles para la sociedad. En su reflexión, el ministro destacó la magnitud de la responsabilidad asumida.

"Teníamos un pequeño plan de gestión que fue tomando cuerpo a medida que transcurrieron los meses. Básicamente, para nombrar cuatro o cinco de las cosas principales en educación, infraestructura, infancia y cultura, tiene que ver con que hayamos tenido un inicio de clases con normalidad, con la mayoría de las escuelas en obra o en proceso de mejora, con una paritaria firmada con el sindicato hasta septiembre. Estamos entre las cuatro provincias que han tenido los días de clase programados en el país", arrancó Tadeo.

El funcionario destacó que "en materia educativa, específicamente, hay algunos indicadores importantes de mejora en lengua que se vienen sosteniendo hace tiempo en lo que es alfabetización. Hemos bajado los niveles críticos, es decir, hemos mejorado el rendimiento de los chicos tanto de primaria como secundaria. Estamos en un proceso de estudio y de mejora de matemática, donde el país no está bien". Además, agregó: "Este mes largamos una serie de capacitaciones, incentivos designadas a algunas carreras prioritarias de formación docente a futuro, entre ellos el profesor de Matemática. Es un combo de acciones que incorporamos entre la escuela primaria y la escuela secundaria.

Por otro lado, planteó con datos la situación de aprendizaje de los jóvenes cuando terminan el secundario: "Es una preocupación en todo el mundo y en Latinoamérica en particular. A principio de año, el referente del Banco Mundial para Educación y Desarrollo Humano da una cifra que en Latinoamérica seis de cada diez chicos que terminan el secundario, no comprenden un texto de mediana complejidad. Eso implica que antes hubo problemas, no sólo por la pandemia".

El ministro aseguró que en cuanto a la primera infancia "este año habilitamos 63 salas de tres años. Esto se suma a las 400 aulas existentes de los municipios y de los CEOs. El año que viene vamos a sumar 100 salas más. Vamos hacia la universalización de la educación inicial en la sala de tres años. Ya firmamos con Tupungato, mañana firmamos con Rivadavia, así sucesivamente vamos a ir firmando con todos los municipios". En cuanto a la obligatoriedad de la sala de tres años, explicó que "está enunciado en la ley nacional que tiene que haber una tendencia hacia la obligatoriedad de la sala de tres. Ninguna provincia lo aplica al 100% todavía. Eso dependerá de una resolución del Consejo Federal de Educación. Está indicada como obligatoria cuatro y cinco, no tres todavía. Y nosotros queremos ir hacia eso".

Otro tema destacado en la entrevista fue la incorporación de idiomas en escuelas primarias: "Hemos mejorado la distribución de las horas en secundario. Tenemos que ir a la ampliación en primaria, pero necesitamos más cantidad de docentes. Ya hemos hecho reuniones con distintos ámbitos académicos y estamos trabajando en una plataforma para la escuela primaria, para que los chicos antes de 7º grado empiecen con idioma. Vimos muchos ejemplos en Latinoamérica como lo más avanzado". Adelantó que "a idea es que se empiece en 1° grado con algunas nociones, con vocabulario, con juegos, una plataforma bien lúdica y que eso vaya incrementando el conocimiento del idioma. Después le vamos a sumar algunos convenios con algunas embajadas para trabajar otros idiomas como el portugués o el francés.

Por otra parte García Zalazar se refirió al tema de los salarios de las y los trabajadores de la educación, y una pirámide salarial "chata" que pretenden modificar. Al respecto señaló: "Hay un índice que se toma una comparación de las 24 jurisdicciones. En ese índice nosotros en diciembre estábamos en el puesto 20. En este momento estamos en el puesto 16 y la aspiración es llegar al año que viene con una mejora paulatina y progresiva a, por lo menos, estar a mitad de tabla a nivel país". Sin embargo "esto no implica que no haya beneficios, arreglos, reacondicionamiento o recuperación de algunos ítems. Por ejemplo, hay unos ítems que tienen que ver con las escuelas rurales, de frontera,, albergue. Esos ítems se están mejorando".

"¿Qué desventaja tiene un sistema con una pirámide chata? Que da lo mismo mantenerse o no en el sistema, da lo mismo el que es directivo… La idea es que esa pirámide se alargue todos los años o cada vez que van pasando las paritarias y que aquel que tiene más jerarquía, más responsabilidad, más cantidad de tiempo en el sistema que pueda tener obviamente una mejor remuneración. De eso se trata la pirámide salarial", dijo García Zalazar. Además, señaló que lo que ingresaba del Fonid, que era un 12% del salario docente, dejó de entrar por parte del Gobierno nacional. "Se sacó y lo puso la provincia esa diferencia. Y después teníamos otro que era la cláusula de garantía que se cobraba hasta determinado tiempo en marzo. Ahora, con un decreto que salió la semana pasada, va a haber también una recomposición por abril, mayo, junio".

Es decir: "Siempre quien pone el recurso es la provincia, no lo pone la Nación. Después la Provincia trata de recuperarlo a través de una gestión, obviamente del Ministerio de Economía de la Nación. Todo este resumen para decir que a pesar de que el contexto ha sido adverso, que la Nación todavía tiene una deuda con la provincia de Mendoza en materia educativa, cuando ha ido pagando parte de esa deuda, toda la inversión se ha volcado al sistema. Recuperamos un 40% más o menos de esa deuda y ha ido a capacitación y a infraestructura escolar. La idea es que esos fondos se sigan invirtiendo en el sistema, en lo que nosotros entendemos que puede ser una mejora". El ministro añadió que "el salario docente ha tenido una recomposición. Todavía es insuficiente para nuestro criterio. Vamos a seguir mejorando cada vez que tengamos posibilidad. La próxima paritaria se abre a fines de septiembre y la idea es seguir con la recomposición".

