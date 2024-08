En medio de las tensiones, Cornejo dio su opinión sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio su punto de vista acerca del rumbo económico de la administración del presidente de la Nación, Javier Milei.

Consultado sobre si es necesaria una nueva devaluación en Argentina, aseguró que esto implicaría "más pérdida de ingreso a la que ya se ha tenido", aunque señaló que es una cuestión muy "específica". También reconoció que el Gobierno "no arrancó bien cuando intentó atropellar" y que "cambió esa visión y empezó a negociar".

"La palabra devaluación es mala porque devaluar es pérdida de valor de nuestra moneda y nuestra gente cobra en la moneda de su país, entonces muy pocos cobran en monedas más firmes. Cualquier devaluación es más pérdida de ingreso a la que ya se ha tenido. Así que no deseamos y no proponemos ningún tipo de devaluación. Hay Gobiernos que resuelven este problema con más devaluaciones y a la larga, después de dos o tres años, estamos un poco más pobres. Entonces eso no es la salida", señaló este jueves Cornejo en la firma del contrato de adjudicación para el emprendimiento turístico, gastronómico, recreativo y deportivo que hará la Universidad Nacional de Cuyo como parte del desarrollo integral de la Costa Norte de Potrerillos.

El mandatario provincial deslizó que "está bajando la inflación y es un dato positivo". "Por eso también apoyamos la línea general de las reformas que se están dando: el control del gasto público, el equilibrio fiscal, la no emisión de moneda, etc. Pero los indicadores que nos interesan - y mucho- son, primero, que la inversión crezca. Sin inversión privada no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo y mejores salarios. El dato relevante es que aumente la inversión y eso todavía no se nota. Requiere credibilidad, que el Gobierno dé certidumbres y que los actores privados perciban esa certidumbre para animarse a nuevos proyectos. Hay muchos en carpeta, muchos, pero todavía no hay ejecución práctica de eso", sostuvo.

Junto a la @UNCUYO, firmamos el contrato de adjudicación que permitirá la creación de un predio turístico en el Triángulo Fiscal del dique Potrerillos. Un paso significativo en la recuperación de un espacio que forma parte de la identidad de la institución y que contribuirá al… pic.twitter.com/D6DnzeYgzY — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 22, 2024

Cornejo también indicó que "hay una mejora incipiente del salario real del empleo registrado, muy menor, que va más de la mano de la baja de la inflación, pero es una mejora del salario real de un mes para el otro. Está tan deprimido el salario real que no es nada para festejar... Es una pequeña mejora de julio para junio. Veremos cómo evoluciona en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre".

Y agregó que "hay un leve repunte del consumo en algunos segmentos, pero hay un deterioro del consumo en otros. Esto va a ser un proceso largo, y, si se sostiene la política en el tiempo y el Gobierno demuestra credibilidad, tengo esperanza de que funcione".

"Creo que las señales políticas que ha dado el Gobierno de de sacar la ley base y el paquete fiscal son positivas. El Gobierno no arrancó bien cuando intentó atropellar y seguir de campaña con que el problema es la casta y es buenos contra malos. Eso no contribuyó y cuando el gobierno cambió esa esa visión y empezó a negociar con la ley bases y el paquete fiscal empezó a mostrar que puede tener gobernabilidad y que eso puede dar certidumbre a mediano plazo", aportó Cornejo.

"Creo que se han hecho las cosas de sentido común que se debían hacer y que creo que cualquier Gobierno que hubiese ganado las elecciones debía hacer en una primera etapa. Ahora, después hay un trazo fino que quienes no estamos en el Gobierno nacional no podemos tener una opinión tan fina de cómo va a seguir, pero advertimos el Gobierno no tiene apoyo vamos a retroceder mucho. Entonces, por eso es que estamos apoyando este esa línea gruesa", sumó Cornejo.