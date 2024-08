Patricia Bullrich estalló contra Mauricio Macri por el rechazo del PRO al DNU que otorga fondos a la SIDE

Con 156 votos afirmativos y 52 en contra, más el apoyo de Mauricio Macri, la oposición se unió en la Cámara de Diputados para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que giró 100 mil millones de pesos a la SIDE como "fondos reservados". Frente a esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, disparó contra los legisladores que "eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo".

Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una buena parte de la UCR y del PRO se alinearon en contra de La Libertad Avanza, juntaron un sólido quórum y así también los votos para rechazar este decreto. Se trata de un duro golpe hacia el Gobierno nacional, pero principalmente a Santiago Caputo, asesor de Javier Milei.

Bullrich dura contra Diputados

La ministra, muy distanciada del expresidente Macri, a través de sus redes sociales hizo un duro descargo frente a este rechazo: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!".

"La importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales", agregó Bullrich.

El enojo de Bullrich.

Para este golpe contra el oficialismo fue clave el giro que tuvo Mauricio Macri, quien minutos antes de la sesión reunió por teleconferencia a sus diputados para que voten a favor del rechazo a esta normativa. La enemistad entre el expresidente y Caputo viene de meses atrás, y la decisión del oficialismo de no aceptar un presidente del PRO en la bicameral de Inteligencia terminó de elevar el malestar.

Para responderle a la ministra, el diputado de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, compartió en sus redes un artículo del año pasado de cuando Bullrich cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández por las denuncias a Clarín y La Nación, medios que mencionaron la presunta existencia de una "Mesa militar" en la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI): "Muy injusto Patricia decir que los que votaron contra los gastos reservados de la SIDE 'están con las mafias'. La doble vara siempre termina mal".

Otro que decidió contestarle fue el legislador del mismo partido, Juan Manuel López: "Patricia vos hubieras votado como nosotros. Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria. Con Caputo, Neiffert y el gordo Dann no va a colaborar ningún país serio en materia de terrorismo".

La diputada Mariana Stilman tampoco se quedó atrás y disparó: "¡Sufrimos 2 atentados precisamente cuando los gastos reservados de la SIDE no tenían ningún control y se utilizaban para todo menos para prevenir atentados!".

La respuesta al duro comunicado del PRO

Antes de los tuits de Bullrich, el PRO había lanzado un comunicado sobre la votación en Diputados: "Esto no es el cambio. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables".

La ministra, entonces, lanzó una carta para responder puntualmente a ello: "Frente al comunicado emitido por el sector del PRO, en el cual señala su oposición contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que preveía fondos a los organismos de inteligencia, quiero expresar que lamento la inconciencia del PRO y de su Presidente".

El mensaje del PRO tras su rechazo del DNU que otorga fondos a la SIDE.

"La decisión que tomaron, no toma en cuenta los riesgos que traen con ello, frente a los peligros y amenazas de financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera; las actividades narcoterroristas en la Ciudad de Rosario y en otros puntos del país; los peligros existentes en Ciberguridad y en Ciberdelito; las bandas que asesinan a los ciudadanos; y el cumulo de amenazas que sufre la Argentina", sumó.

Por otro lado, agregó que es "absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto". No se trataría de información abierta, sino los criminales y terroristas sabrían las próximas acciones.

Tildó entonces al PRO de "ignorantes" por rechazar el DNU por falta de información. "Desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que tengo a cargo, y que conforma el sistema nacional de inteligencia con la SIDE a la cabeza, estamos dispuestos a brindarles información a la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia", agregó.

"Lamentablemente en vez de analizar todo esto, o consultar, tiran abajo el Decreto, cuya importancia radica en nutrir de fondos fundamentales para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia. El rechazo al DNU lo celebran los criminales, porque el cambio no es estar del lado de terroristas y del crimen organizado", cerró Bullrich.