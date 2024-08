Así prometía seguridad la candidata de Milei que fue imputada por homicidio

Claudia Carina Córdoba era profesora de inglés y el año pasado decidió ser candidata a intendente en Maipú. Sacó más de 13 puntos en la elección y consiguió que ingrese un concejal de su lista. Pero el verdadero cambio de su vida se dio esta semana cuando la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, ordenó su detención por el homicidio del jubilado Eduardo Bertón. Córdoba está imputada por el crimen de su pareja, que fue ejecutado de un disparo y luego se incendió la vivienda para ocultar el crimen. En campaña, Claudia Carina Córdoba prometía un plan motosierra para Maipú y "trabajar muy fuertemente en lo que es seguridad".

“En Maipú hemos sido castigados por no tener el mismo color político y porque no se respeta la decisión del maipucino. Vamos a trabajar muy fuertemente en lo que es seguridad, y no vamos a estar con el discurso que le corresponde a este o al otro. Vamos a garantizar, con un plan serio, que acá hay personas que verdaderamente quieren vivir mejor”, aseguró hace exactamente un año atrás la candidata de Javier Milei.

“A Milei lo elige la gente porque es la verdadera oposición. No ofrece un postre que se elige entre dulce de leche y helado, somos el postre que viene a dar el punto y aparte, a cambiar esta historia. Somos la verdadera oposición dentro de este país, que fue cambiando los alfiles de lugar pero siguen siendo los mismos de siempre”, afirmaba la candidata libertaria que hoy se encuentra detenida junto a otros dos sospechosos.

“Vamos a invertir el 100% en tecnología de vanguardia, por eso tiene que haber una reducción del gasto político", manifestó cuando, irónicamente, ella y el resto de los imputados quedaron registrados en cámaras de vigilancia de la zona cuando en la casa en la que fue asesinado Bertón.

“Estamos convencidos de que vamos a estar al servicio del maipucino, que vamos a trabajar por el compromiso y el amor a cada uno", afirmaba la profesora de inglés de 50 años y madre de tres hijos.

Detalles del caso y su imputación

Los registros fílmicos dan cuenta de que alrededor de las 17 del pasado sábado ingresan a la vivienda Claudia Córdoba (la excandidata), Roxana Núñez y su pareja, Pablo Peña. Lo hacen en un Fiat Palio Adventure que manejaba la primera de las nombradas, mientras que como acompañante iba la otra mujer y atrás, el hombre.

Primero se bajan las acusadas y charlan con Bertón, como analizando las dimensiones de su terreno. Posteriormente desciende del rodado Peña, portando un arma de fuego.

A este sujeto se lo observa cortando los cables de las cámaras de seguridad, por lo que su rostro fue tomado en primer plano. Ya las secuencias siguientes fueron grabadas por las cámaras de la vía pública, cuando los tres se van de la vivienda y se inicia un incendio.

Los investigadores recopilaron todo este material e identificaron a los presuntos asesinos, detenidos en la madrugada de este jueves. Por la tarde la fiscal Claudia Ríos los imputó como coautores de un homicidio criminis causa-matar para ocultar otro delito-, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, además de robo agravado. Ellos se abstuvieron a declarar.

El cuerpo del jubilado fue hallado en la tarde-noche del sábado, y en principio se creyó que había muerto en un incendio. Luego la autopsia reveló que recibió golpes en el cráneo y un disparo en la cabeza, por lo que la causa se transformó en un crimen.