Políticos y tarot: qué revelaron las cartas de Cornejo, Petri, Arrieta y Milei

Dice el dicho: "No creo en las brujas pero que las hay, las hay". Para muchos el tarot no es más que fantasía, pero otros es una puerta al futuro. Según el tarotista Cristian Terán, son muchos los políticos que lo contactan para que las cartas hablen y el viernes se animó a tirar las cartas de dirigentes provinciales y nacionales durante el festejo de cumpleaños de MDZ y MDZ Radio. Así, anticipó problemas en el amor para el gobernador Alfredo Cornejo, nuevos rumbos para la diputada Lourdes Arrieta y la clave para que Luis Petri pueda cumplir sus objetivos políticos. También hizo referencia a la necesidad de Javier Milei de controlar su interior para tener éxito y cómo seguirá el vínculo con su vicepresidenta Victoria Villarruel. El tiempo dirá si las predicciones eran precisas.

Cornejo y el amor

Cristian Terán aseguró que el motivo por el que más lo suelen consultar es por amor. Así entonces se le consultó qué dicen las cartas sobre el futuro afectivo de Alfredo Cornejo. "Todas las cartas salen invertidas, salvo una: la del conquistador. En su momento Cornejo si estuvo con una persona enamorado por la carta que sale la Reina de copas. La carta de la Emperatriz, que es evidentemente un matrimonio. La carta de la fuerza invertida significa que se perdió fortaleza sobre eso. La carta de El Conquistador. O sea que está abierto a nuevas cosas. Pero. Pero se va a encontrar con una pared por delante o por lo menos algo al corto plazo", auguró el tarotista en MDZ Radio anticipando problemas en el corazón.

De qué depende el futuro de Luis Petri

Otro dirigente por el que se le consultó a Cristian Terán fue por el mendocino Luis Petri y sus proyecciones políticas. Al respecto dijo que tiene cartas fuertes pero dependerá de que sea él el que tome las decisiones. "Mira, tiene dos ases. Tiene dos cartas muy fuertes donde indican cierto poder en este momento. As de oros y el As de bastos. Combinados significa que en este momento él puede decidir lo que quiere hacer. Es más, le sale el logo invertido significa que tiene un horizonte claro. Ahora el desafío que él tiene es convertirse, va quedar feo lo que le voy a decir, pero día a día tiene que convertirse en un diablo. ¿Qué significa convertirse en el diablo? En el tarot, el diablo es una filosofía y la filosofía y la filosofía que propone esta carta en el tarot es primero yo y después yo y después el resto. En tanto y en cuanto él tenga en claro que para llegar a donde quiere tiene que hacerlo él solo. Sin confiar en absolutamente nadie. Puede tener un futuro bastante prometedor dentro de la política mendocina, pero sin confiar en nadie", vaticinó Cristian Terán, que hace 20 años lee las cartas a pesar de ser diseñador gráfico.

Lourdes Arrieta y La Libertad Avanza

En medio de la crisis libertaria, se le consultó sobre el futuro político de la diputada nacional Lourdes Arrieta. La joven legisladora está en el ojo de la tormenta por sus comentarios luego de la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad y Cristian Terán contó lo que muestran sus cartas. "Va a asumir un camino propio, propio. O sea, puede llegar a tener una idea dentro de el mismo espacio, pero va a tener como mucha más personalidad y mucha más trascendencia como ser individual. No sé si será el monobloque. Salen dos cartas bastante interesante que es el cuatro de espadas y el cuatro de oros. No me habla demasiado de un portazo ahora, pero sí me habla de diferencias. Y eso te lo puedo mostrar acá. Acá tenés el rey de oros invertido al lado sale una mujer invertida. Significa que no se entiende lo mismo. Entonces pasa a haber desavenencias. Vendría siendo cintura para negociar dentro de donde está. Entonces la probabilidad que se vaya va a ser mucho más y si se queda va a poner condiciones", subrayó.

Las cartas bíblicas de Javier Milei

Por último, habló de las cartas de Javier Milei y afirmó que su debilidad radica en su interior. "Salen muchas personas, pero sale una carta que es muy interesante que es la del Renacimiento. La carta del Juicio Final. La carta del Juicio Final significa que estamos en un momento bisagra. En este momento se está jugando todo. Las posibilidades de renacer. De las cinco cartas, cuatro son personas y la del medio es la carta de Renacimiento. Lo importante es que se pongan de acuerdo, o sea que tiren todos para el mismo lugar. ¿Qué significa? Que no depende de una sola persona. Depende del hombre y sus circunstancias. Tiene una carta muy importante que bíblicamente es la carta del Juicio final, porque eso es lo que significa esa carta, la trompeta, el llamado", explicó.

"Esa es la carta de determinación, una carta de economía, una carta de fuerza. La única diferencia que trae es a nivel interno. Como se mueve su interior, que eso es lo que vamos a saber. Creo que a muchas personas se les genera la incógnita de qué le pasa por la cabeza. Bueno, esa es una gran incógnita y generalmente no tiene un pensamiento como el común de la gente. Tiene un pensamiento muy distinto. Su energía, la manera, la manera, la maneja de una manera muy particular", finalizó.

En cuanto a la relación con la vicepresidenta, Victoria Villarruel manifestó que será distante y coincidirán en eventos pero no tendrán afinidad entre ellos. "Se los va a ver juntos en el medio de otras personas. Pero el feeling de Javier-Victoria juntos es como que no lo vamos a ver tan plasmado. En la anterior lectura la última carta era una mujer, la última mujer y estaba invertida. Eso significa que hay diferencias de pensamientos, de maneras, de formas, de tonos, de enfoques. Entonces, desde ese lugar yo creo que va a haber diferencias y las vamos a ver. Lo que no implica de que no estén juntos, no implica eso, porque acá hay un punto de unión entre esos dos. Hay un punto de unión y va a depender mucho de que el entorno los mantenga unidos. Y que los objetivos los mantengan unidos.

Cristian Terán explicó que el empezó a interesarse en el tarot cuando estudiaba diseño gráfico. "Entro por los sistemas de símbolos y ahí empiezo a estudiar lo que son los símbolos y cuáles son el mensaje que transmiten a través de una combinación. Esto no se usaba para la adivinación en un inicio, sino que se utilizaba de una manera pedagógica", explicó el tarotista que se animó a tirarle las cartas a los políticos argentinos.