La CGT Mendoza se mete de lleno en la interna del PJ y le marca la cancha al peronismo

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mendoza lanzó un duro comunicado en la noche del jueves, reclamando su inclusión en los cargos partidarios a definir en el próximo Congreso Partidario del Partido Justicialista (PJ).

Este pronunciamiento avivó tensiones dentro del peronismo mendocino, que ya atraviesa un clima de creciente conflicto entre el kirchnerismo y el sector de los intendentes aliados al ciurquismo. Con la fecha de las elecciones para renovar las autoridades partidarias fijada para el 1 de diciembre, las negociaciones se intensificaron. De los nueve lugares vacantes en la Junta Electoral, uno fue asignado a la CGT. Para profundizar en el tema, el secretario general de la CGT Mendoza, Ricardo Letard, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

"La participación no la teníamos desde un principio. Cuando nos enteramos que iba a haber una convocatoria de un congreso para elegir la Junta Electoral, pedimos una reunión con todos los intendentes. Nos terminamos juntando con los que estábamos y llegamos a un acuerdo porque como lo pedimos de CGT", explicó el dirigente y agregó: "Dijimos que la columna vertebral es el movimiento del PJ. No nos pidan después que vengamos a votar de las narices, que vayamos a los actos, apoyo, colaboración si no nos dan la participación que nos merecemos los trabajadores. Las organizaciones sociales también necesitan un representante. Estamos en un camino muy complicado y si no nos unimos un poco, vamos a terminar todos muy mal".

Letard detalló que "arrancó con un comunicado el jueves y el viernes tuvimos reuniones hasta altas horas de la noche y pudimos sanear todo esto muy bien". Además, explicó que el deseo de participar se debe a que "los gremios somos partidarios del PJ. Una decisión de todos los secretarios generales es decir ‘che, no hay que criticar, sino hacer’. Todos los sectores tenemos que estar en la política, no siempre los mismos. Tienen que salir también de otros sectores políticos que puedan cambiar el rumbo de nuestra Argentina, de jóvenes, de las facultades, hijos de afiliados, hijos de trabajadores que puedan cambiar el rumbo y que tengan distintas opiniones que es lo que necesitamos".

Para explicar en donde entra la CGT en tablero político del PJ, Letard fue contundente: "Nosotros entramos por los trabajadores, no entramos ni por La Cámpora, ni por el PJ, ni por ningún dirigente con nombre. Entramos por los ideales de nuestros laburantes que nos piden día a día que salgamos a hacer algo. Nos interesa representar a nuestro trabajador y llevarle a sus oídos alguna respuesta positiva en la Argentina".

"Necesitamos el arco político para que nos escuchen, porque todos los gobiernos, tanto provincial como nacional, escuchan muy poco a los trabajadores. Necesitamos un arco político para meternos y para que escuchen nuestros reclamos. El 1 de diciembre creo que vamos a llegar más unidos que nunca porque nos necesitamos unos con otros" dijo Letard quien agregó una opinión personal: "Yo creo que el partido no hizo mucho en los últimos años y se merece que el pueblo no crea. Nosotros queremos empezar a hablar menos y hacer más. Tenemos que salir a hablar por los jubilados, porque están en un estado muy complicado, por la gente que está sin trabajo, por la gente que ya no tiene ni para comprar medicina. Nos tenemos que dar el lugar para hacerlo".

Por otro lado explicó que "los compañeros que quedaron afuera, los intendentes, fue de mutuo acuerdo. Ellos creyeron en la posibilidad de que la CGT participe y ofrecieron quedar afuera. No es que quedaron afuera, que los sacó la CGT ni nada. De hecho, ya nos van a ver que vamos a estar trabajando más juntos que nunca, porque vamos a devolver el acto que hicieron. Por ahí se trata de romper más de lo que existe, pero no es tan así. El viernes se llegó a un acuerdo, puertas adentro no se puede decir lo que pasa, pero te puedo asegurar que fue un gesto muy grande de los dos compañeros, de los dos intendentes de Lavalle y de Tunuyán".

Finalmente, Letard afirmó que "la semana que viene tenemos reuniones de mesa chica para empezar a trabajar, a unir fuerzas y a ver cómo nos vamos a manejar de acá hasta el primero y cómo vamos a seguir después del primero también" y añadió: "Tenemos que dar vuelta la página y salir al territorio, salir a caminar, salir a ver la necesidad de la gente. Un mea culpa lo hacemos dentro de CGT. Estamos donde estamos también por culpa nuestra".

Escuchá la entrevista completa: