Para Carlos Balter, la salida de Victoria Villarruel del Partido Demócrata fue "un gesto generoso"

Días atrás, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, renunció a su cargo como titular del Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires y a su puesto en la junta del espacio a nivel nacional. Se trata de un sello que estuvo aliado a La Libertad Avanza en 2023 y que hasta cuenta con representantes en el Congreso y otras dependencias estatales.

La noticia fue dada a conocer oficialmente el pasado viernes, cuando en el orden del día se destacó la renuncia de Villarruel a todos los cargos que ocupaba dentro del partido. No obstante, previamente hubo críticas por parte de la militancia debido a que muchos se enteraron tarde y a través de las redes sociales.

Todo se generó a partir de un cruce entre Villarruel y el dirigente social Juan Grabois -quien acusó irregularidades en la campaña-, donde la vicepresidenta le contestó durante un tramo de la fuerte discusión que mantuvieron: "Hace tiempo renuncié formalmente al PD sin usar los recursos del Estado para hacer política".

El comunicado sobre la asunción del nuevo presidente del Partido Demócrata en PBA.

Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata a nivel nacional y director del Banco Nación, se refirió al paso al costado de Villarruel. "Ella lo venía meditando hace un par de meses. Fue un gesto generoso suyo porque con la responsabilidad que ella tiene es lógico", señaló el dirigente mendocino, que sumó que la determinación se dio "para facilitar el funcionamiento del partido", donde Carlos Onteiro asumió como presidente del PD en suelo bonaerense.

"La carta orgánica exige una reunión por mes y ella a veces no podía convocarla porque tenía compromisos. Fue todo armónico y pacífico. Ella nos advirtió que no podía dedicarle el tiempo que requería", aportó.

En tanto, Balter descartó que tuviera algún tipo de relación con las tensiones generadas en el último tiempo entre Villarruel y el presidente Javier Milei. "La nota estaba presentada hace 30 días", indicó Balter. Para el referente ganso, que el PD ya no tenga en el Gobierno a una figura de peso como Villarruel "no repercute en nada. Nos deja exactamente igual y no modifica nada".

El mendocino Carlos Balter.

Carlos Balter es un dirigente de extensa trayectoria en la política mendocina y en 2024 fue designado por el presidente Javier Milei como director del Banco Nación.

El mendocino fue diputado nacional y candidato a la gobernación de Mendoza por el PD. Actualmente preside el Partido Demócrata a nivel nacional y tuvo un papel determinante en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Milei, ya que el sello partidario contribuyó a la inscripción de la alianza La Libertad Avanza en la carrera electoral.