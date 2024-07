Carlos Melconian le respondió a Javier Milei tras llamarlo "fracasado" y apuntó contra los nuevos anuncios de Luis Caputo

Luego de que el presidente Javier Milei criticara con dureza a Carlos Melconian, a quien calificó de "fracasado" y de ser uno de los responsables de la "decadencia argentina", el economista se sinceró y dijo que "le preocupan las peleas" que protagoniza el mandatario aunque aclaró que no son por los cruces personales entre sí sino por los conflictos internacionales.

"Las peleas externas sí me preocupan, no tanto las personales, ya estoy fuera de las descalificaciones después de 40 años en esto. Además, los presidentes de mi país son presidentes y por eso mantengo respeto. En cuanto a lo otro, hay que dividir lo personal de lo institucional. Pero, sí, me preocupan las peleas de Milei", expresó.

Tras ello, agregó: "Imaginate que surge un gran negocio para hacer con Brasil o China, pero las relaciones de quienes tienen que generar contacto político están lastimadas. Esas peleas sí preocupan en lo internacional".

En Modo Fontevecchia por Radio Perfil, el extitular del Banco Nación también hizo una evaluación crítica de las nuevas medidas anunciadas por Luis Caputo la semana pasada.

"Más que un error, no sé para qué se hizo esa conferencia del viernes, no anunciaron nada Lo que estoy diciendo es una opinión casi digo generalizada", disparó Melconian.

Igualmente, el economista señaló que el Gobierno no debe desesperarse por los tiempos del mercado. "Hay convicción para algunas cosas, pero cuando la convicción se transforma en dogmatismo es complicado. La mejor vacuna para evitar eso es tener un entorno de gente que no dice todo que sí, que es un error habitual entre los políticos y funcionarios", cerró.