Los detalles del Consejo de Mayo: cómo se elegirán las autoridades y cuándo saldrá el decreto

El Gobierno esta por sacar "mañana o pasado" un decreto a través del Boletín Oficial para definirá cómo serán los detalles del Consejo de Mayo, el órgano que propuso crear el presidente Javier Milei tras la firma del Acta de Mayo el lunes pasado en Tucumán. Habrá un representante por el Ejecutivo, por las provincias, por la cámara de Diputados, de Senadores, y empresas y sindicatos. Desde el Ejecutivo dicen que lo "más razonable es que vaya Guillermo Francos" como autoridad suya.

Según explican en Casa Rosada, lo más probable es que tengan una oficina en la sede del Ejecutivo y que enfoquen su trabajo en la creación de leyes que tengan que ver con los 10 puntos que se firmaron en la Casa Histórica de Tucumán. Sobre cómo será la elección de cada autoridad, una alta fuente de Gobierno le explicó a MDZ que "se tendrán que poner de acuerdo" -cada grupo- para determinar quién los representará en el Consejo.

Uno de los temas más "complejo" que habrá en el temario de este nuevo organismo será la coparticipación, que aparece en el Pacto de Mayo pero que siempre fue un tema sensible entre las provincias y Nación. Sin embargo, la administración libertaria advierte que las "provincias solucionaron sus problemas de caja" y "nunca han tenido tanta caja como ahora".

En otro orden de cosas, el Consejo plantará la necesidad de tener representantes por cada uno de los grupos que firmaron el Acta, más las empresas y los sindicatos. Es decir, será compuesto por seis personas. "Cada uno vota a sus representantes, el Consejo va a ser institucional", explican. Y agregan que no es obligatorio, por lo que si, por ejemplo, los gremios no quieren ser parte no habrá problemas. "En ese caso los empresarios sacarán medidas que los privilegian más a ellos, a costa de los sindicatos", dicen por lo bajo, como una de las consecuencias de las "durezas" que presenta la CGT frente al Gobierno.

Desde que salga el decreto que defina el Consejo, se espera que cada grupo tenga alrededor de 30 días como plazo para definir quién será su autoridad en el nuevo organismo. Cuentan que se podrá elegir de la manera que sea, "hasta en un bar", bromean.

Una de las dudas que giran alrededor del tema es cuánto durarán las autoridades del Consejo, si se van a renovar o si cuando cumplan su cometido (leyes relacionadas a los 10 puntos del Acta de Mayo) se disolverá el organismo. Hasta el cierre de esta nota, todas las fuentes consultadas no emitieron respuesta.

El Acta de Mayo.

Los 10 puntos que se firmaron en Tucumán

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio.

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

La situación con Macri y las dudas de Villarruel

En el lugar donde se firmó el Acta de Mayo estuvo presente el expresidente Mauricio Macri, que no recibió lo que esperaba: pocas luces para el presidente del PRO, que no formará parte del Consejo de Mayo. Su invitación tardó en aceptarse y en los pasillos de la Rosada advierten que el mismo líder del partido amarillo habló con la Secretaría General de Presidencia para consultar si iba a poder firmar el Pacto. Protocolarmente, y según el discurso oficialista, la respuesta fue sencilla: "Se le contestó que iba a firmar", aunque se omitió que era solo el libro de actas y no el documento institucional que fue exclusivo para los gobernadores, Milei, Karina Milei, Martín Menem y Bartolomé Abdala. "Ups", atinaron a decir desde el Ejecutivo sobre esos últimos detalles.

"No es una autoridad del país, de ninguno de los poderes del Estado, Macri es una autoridad partidaria", deslizó un asesor presidencial para explicar el por qué de la no firma de Macri en el Acta, que se dio el 9 de julio a las 00 y que se transmitió por cadena nacional.

Los libertarios explican no tener problemas con Macri, a pesar de la situación que se dio en Tucumán.

Por otro lado, en el mismo lugar en donde Macri no habría conseguido lo que quería, se notó una gran ausencia: la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir al Pacto de Mayo a último momento. Según su entorno, se debió a una recomendación médica por un resfrío grave que estaba atravesando. Sin embargo, al desfile militar que se dio ayer desde las 11 hasta las 13.30 sobre Avenida Libertador sí fue, y hasta se subió a un tanque militar con Milei.

Este miércoles funcionarios libertarios ironizaban con "lo bien" que se la veía a la vicepresidenta tras los resfríos y uno se animó a decir que quizás "ella tiene otro diagnóstico" sobre el Pacto de Mayo y por ello decidió no asistir. Igualmente, se mostró muy íntima con el jefe de Estado libertario durante la muestra que hicieron alrededor de 7.000 militares el martes durante al mediodía.