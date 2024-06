Confirmado: esto cobra un diputado en la Legislatura de Mendoza

Este último fin de semana se dio a conocer que, teniendo en cuenta el incremento salarial de 10% de los empleados estatales, los diputados y senadores de la Legislatura de la provincia también tuvieron un aumento en su dieta. En Mendoza el sueldo del gobernador está atado al de los empleados públicos, por lo que si hay una suba para los trabajadores, repercute en el salario de todos los funcionarios de la provincia. El referente del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, denunció que gracias a ese enganche los legisladores ya perciben dietas que superan los $2.500.000 brutos.

Durante la jornada de este lunes, Jiménez -que fue senador hasta 2022- redobló la apuesta y publicó el bono de sueldo de un diputado radical. Allí, se puede apreciar que un representante de la Cámara baja cobra $2.499.967 en bruto. Considerando las deducciones de obra social, jubilación y otros ítems, el neto quedó en $1.702.833 en mayo.

No obstante, es pertinente señalar que aparece una retención -en este caso en particular de un legislador oficialista- de $124.998 en concepto de aporte a la Unión Cívica Radical (UCR). También, la quita correspondiente a Ganancias fue en mayo de $291.012, lo cual puede variar mes a mes por tratarse de una retención sobre los haberes como un pago a cuenta del impuesto que deberá ingresarse al final del período fiscal. En tanto, cada deducción de Ganancias depende de factores como hijos menores, alquileres, prepagas, etc. El mínimo no imponible establecido en la ley vigente es de 15 salarios mínimos vitales y móviles.

En tanto, el bono exhibido no incluye el ítem de desarraigo, es decir, el extra que perciben aquellos que viven a más de 100 o 200 kilómetros del recinto legislativo. Se traduce en 3,5% para quienes son del Este provincial y Valle de Uco. Los del Sur cobran 5% de adicional.

"Un diputado radical mostró su bono de sueldo. Confirma que el sueldo bruto de legisladores aumentó y llegó a $2.500.000. Al superar el piso de $2.340.000, este mes les retuvieron $291.000 de Ganancias. La UCR se queda con otros $124.000. ¿A ustedes también les va tan bien?", lanzó Jiménez en su cuenta de X.

El posteo con el bono de sueldo de un diputado radical.

Por ley, el salario del gobernador es “equivalente a dos veces la retribución y asignaciones que por todo concepto corresponda al cargo y demás atributos particulares de la clase 013 del Escalafón General”. Cuando ATE firma aumentos para estatales, impacta en la fórmula por la cual se calcula el sueldo de los políticos mendocinos.

Por ese motivo, este mes los legisladores mendocinos cobraron un 10% de aumento que se suma al 10% del mes pasado, el incremento del 15% que percibieron en marzo y otro 15% que percibieron en febrero. Incluso, ya saben que el mes que viene tendrán otro salto del 10% en sus dietas.

En Mendoza las dietas de los legisladores están ancladas al sueldo del gobernador. Específicamente, los legisladores ganan el 95% del salario que perciba el jefe del Ejecutivo, que se actualiza en base a los acuerdos paritarios de la administración central. Es decir, cuando ATE firma un aumento para los trabajadores de la administración central, repercute en el salario del gobernador, sus funcionarios y los legisladores provinciales.