Alfredo Cornejo afirmó que la lucha antigranizo es “un mito como la cruz de sal”

Luego de que este jueves el Gobierno de Mendoza anunciara que pondrá fin al programa de lucha antigranizo, el gobernador Alfredo Cornejo resaltó que la efectividad del sistema no se ha podido probar y afirmó que es “un mito como la cruz de sal”.

La decisión de dar por terminado el sistema de lucha antigranizo que prestaba la empresa estatal Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) a través de la siembra de yoduro de plata con aviones fue confirmada este jueves por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Este viernes el mandatario provincial se refirió a la medida y enfatizó que protegerán a los productores que sufran inclemencias climáticas a través de otros programas como seguros y créditos para malla antigranizo.

Respecto al fin del sistema de lucha antigranizo con aviones, Cornejo fundamentó la medida afirmando que “la efectividad nadie ha podido probarla”. “Nadie se atreve desde la técnica a decir que ha sido positivo, así que eso es más un mito, es como la cruz de sal, seamos francos en la deliberación pública, hablemos con ciencia, hasta aquí no está probado”, agregó el gobernador.

Destacó que en su primer gobierno puso en marcha el seguro agrícola y que tuvo buen funcionamiento, pero que los vaivenes macroeconómicos del país desvirtuaron los precios para que funcione eficientemente el programa.

“Ahora nosotros aspiramos a proteger al productor en las zonas graniceras que son las del sur con seguro y con créditos para malla antigranizo. Creemos que lo que se está gastando en la empresa es mucho dinero y nadie ha probado que sea efectivo para esa protección, así que preferimos reconvertir ese sistema y proteger. No vamos a dejar desprotegidos a los agricultores que sufran esos perjuicios climáticos, pero vamos a darle un orden que tiene que ver con el blanqueo de la economía, tratar que todas esas empresas del sur, fincas y demás, vayan blanqueando su tarea para poder darles crédito”, señaló este mediodía el mandatario provincial tras inaugurar nuevas oficinas del Sistema Penitenciario en el complejo San Felipe.

Indicó que próximamente darán detalles sobre el futuro de la empresa AEMSA y qué sucederá con los aviones, si serán vendidos o alquilados. “Esa empresa la he creado yo en mi primer Gobierno, a mí no se me puede hablar de prejuicio ideológico. Esa empresa la creamos nosotros para darle agilidad a los pilotos. Ahora queremos poner más dinero en la protección y creemos que podemos hacerlo y podemos conseguir el mismo resultado”, expresó Cornejo.

“Graniza en muchos lugares del mundo, no es que seamos una rara avis del planeta que justo nos toca a nosotros porque hay una conspiración internacional contra Mendoza, no es así, pasa en muchos lados, tenemos que tratarlo como se trata en otros lugares del mundo, y se trata con seguros, con protección, con mallas”, manifestó el gobernador.

Destacó que el año pasado se dieron 90 créditos para colocar malla antigranizo en la provincia y que aspiran próximamente a dar más, subsidiando la tasa y consiguiendo créditos baratos para los productores.