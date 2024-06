La vidriosa laguna legal que anticipa una nueva batalla entre el kirchnerismo y Milei

El 27 de junio la Cámara de Diputados debería definir qué versión de la Ley Base y el Paquete Fiscal se convierten en ley. Si bien hay gobernadores que presionan para que vuelva a incluirse la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias tal como se aprobó en la Cámara Baja, desde el kirchnerismo aseguran que si eso ocurre lloverán recursos de inconstitucionalidad. Así lo anticipó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmando que no pueden insistir con un capítulo que fue categóricamente rechazado en el Senado. En realidad, existe una suerte de laguna legal que en la previa del debate en comisiones ya divide aguas.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, es uno de los interesados en que vuelva a cobrarse el impuesto a las ganancias y desde el Ministerio de Hacienda de esa provincia estiman un perjuicio de 75 mil millones de pesos si el Paquete Fiscal se aprueba con los cambios realizados en la Cámara de Senadores. Por eso, el diputado cornejista Lisandro Nieri salió a contradecir a aquellos que afirman que la restitución de ganancias ya no es una opción legal.

Anabel Fernández Sagasti y el diputado Lisandro Nieri.

El argumento que esgrimió Fernández Sagasti y que incluso comparten algunos legisladores de la oposición "dialoguista" es que una ley necesita contar con la aprobación de las dos cámaras. En ese sentido, sostiene que el capítulo de ganancias fue rechazado por la Cámara Alta por lo que no se puede insistir en la Cámara de Diputados con ese capítulo. "En el sistema bicameral la ley tiene que estar aprobada por las dos cámaras. Es una cuestión de derecho y de sentido común. Una de las cámaras dijo que no: desaprobó tres títulos y específicamente ganancias por amplia mayoría", reafirmó la senadora nacional vinculada a Cristina Fernández de Kirchner.

Según esgrimió Anabel Fernández Sagasti en MDZ Radio, la Constitución permite que la Cámara de origen insista con la versión original cuando la Cámara revisora introdujo modificaciones al proyecto. Pero no cuando se ha rechazado el capítulo. Es justamente en ese punto donde existen diferentes criterios. Para Fernández Sagasti el capítulo rechazado no es lo mismo que una modificación a una ley. Pero para Lisandro Nieri se trata de una modificación y Diputados puede insistir con la redacción original.

"Si lo hacen, porque están insistiendo y ya sabemos que son buenos con prebenda los nuevos de la política, van a llover acciones judiciales", anticipó Anabel Fernández Sagasti.

O sea, yo que si yo no pagaba ganancias y ahora diputados, ponele que si te los haga, qué se yo, y tengo que pagar, no lo voy a judicializar. "No lo pueden tratar y si insisten en tratarlo va a ser un caos de demandas judiciales, de inconstitucionalidad. Porque te falta la aprobación de una cámara. No hay que enredarse tanto en una cuestión de sentido común", dijo aplicando su lógica la senadora mendocina.

Pero todo depende de la interpretación que se haga de la norma y todo indica que la palabra final la deberá dar la Corte Suprema. El diputado nacional Lisandro Nieri no coincide en el análisis que hace su coterránea y afirma que el artículo 81 de la Constitución habilita a Diputados a insistir con la redacción original y convertir en ley el Paquete Fiscal con restitución de ganancias a pesar del rechazo de ese capítulo en el Senado.

El argumento que esgrime Lisandro Nieri es que la Constitución no distingue entre leyes y leyes ómnibus. Para Nieri el proyecto se aprobó en ambas cámaras con modificaciones en el Senado. Y la Constitución le da a la Cámara de Origen el poder de insistir con la redacción original.

"El Senado aprobó el proyecto, con modificaciones. El Senado aprobó el proyecto con modificaciones y ahora vuelve a la cámara iniciadora. Lo que Diputados no puede hacer es cambiar algo, pero aprueba lo que salió del Senado o lo que había salido antes en Diputados", explicó el diputado nacional de la UCR.

"Es verdad que la Constitución está pensada para leyes y no para leyes ómnibus. Pero la posibilidad ahora es aceptar cambios o supresiones o rechazarlas e insistir. La Constitución le da mucho poder a la Cámara de origen. En una ley normal si un proyecto se aprueba en una cámara y se rechaza en la otra, se cae. Pero si se aprueba con cambios esa aceptación o rechazo se da sobre los cambios. Es real que hay un tema que está rechazado pero la ley es una. Se trata el proyecto, como dice la Constitución", finalizó Lisandro Nieri.

Sin embargo, hay correligionarios suyos que no están tan convencidos de que sea así. El diputado radical Julio Cobos admite que hay "lagunas jurídicas" que anticipan la judicialización de la ley si se aprueban los capítulos que rechazó el Senado. Incluso, el diputado de la UCR de Formosa, Fernando Carbajal fue más drástico y afirmó que la Cámara de Diputados "no puede insistir con la moratoria previsional, Ganancias ni cambios en Bienes Personales". "Lo que el Senado rechazó, quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar. Lo rechazado queda afuera", remarcó el legislador. El análisis que realizó el diputado radical Fernando Carbajal

"No es lo mismo modificar o adicionar un texto, que un capítulo votado en contra por el Senado. La insistencia sólo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el senado rechaza en forma expresa", aseveró el diputado Carbajal dejando en evidencia la divergencia que existe al respecto.

El viernes el jefe del bloque radical, el diputado Rodrigo de Loredo, fijó postura y dio a entender que votará por la restitución de Ganancias, algo que es prioritario para muchos gobernadores. Si eso ocurre, todo indica que se abre el escenario de la vía judicial.