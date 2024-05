Vuelven a posponer el comienzo de la aplicación de fotomultas en un tramo de la Ruta 7: qué pasó

Finalmente, la aplicación de fotomultas sobre un tramo de la Ruta 7 -a la altura del departamento de Santa Rosa- comenzará en alrededor de 30 a 45 días, y no tan pronto como estaba previsto, según lo que le comentaron a MDZ desde municipio del Este mendocino a fines de marzo.

Se preveía iniciar con la aplicación de sanciones a comienzos de 2024 y luego se pasó a fines de abril. Hubo demoras en el medio y, además, no serán doce controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO en diversos puntos como estaba estipulado en un principio, sino que serán dos, los cuales fueron autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los otros diez dispositivos quedarán para eventuales proyectos a futuro en Las Catitas y La Dormida.

La noticia sobre la demora fue confirmada por la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. "No depende estrictamente de nosotros, pero yo calculo, por los avances que hemos tenido comentados desde el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito, que dentro de 30 a 45 días esto va a estar habilitado", señaló este jueves en diálogo con MDZ Radio.

Debido al aumento de la Unidad Fiscal apenas inició el 2024, el monto a pagar para los infractores asciende a $127.000 por ser una falta gravísima en materia vial. Desde la comuna ya habían advertido que existe un margen de tolerancia y una graduación. También depende de los descargos deslizaron desde la comuna.

Uno de los aspectos que causó retrasos en el primer trimestre del año fue conseguir determinadas autorizaciones por parte de Vialidad Nacional, al tratarse de una ruta a su cargo, para -por ejemplo- colocar luminarias. Hasta hace semanas, la dependencia en Mendoza se encontraba acéfalo tras la salida de Guillermo Amstutz. Ahora, es Emilce Lozano quien está al frente del 4to Distrito, por lo que -considera Flor Destéfanis- significará una mejora en las gestiones para que las fotomultas queden finalmente instaladas. "Estábamos a la espera del nombramiento definitivo de las autoridades nacionales en distrito Mendoza y terminando con las autorizaciones y los últimos detalles, poniendo de nuevo en valor de la importancia que significa para nosotros la prevención de los accidentes de tránsito", dijo.

Flor Destéfanis afrontar su segundo período en el municipio. Foto: MDZ.

"Hace muy poquito hemos vivido grandes accidentes a lo largo y ancho del departamento de Santa Rosa. Una cosa que en nuestra jurisdicción se ha llevado y se ha cobrado vidas. Tenemos un observatorio que nos va diciendo números permanentes y esto no tiene nada que ver con la recaudación. Me gusta decirlo porque sé que muchas veces tiene un tinte de crítica. Sucedió en su momento en San Martín y Las Heras, pero que nuestra intención es justamente poder ser una zona segura", sumó.

"Esto se va a trabajar de manera complementaria no son solamente con los radares con los que pretendemos que se respete la máxima permitida sobre la ruta, sino también con los espacios de descanso que vamos a promover que eso. Vamos a trabajar con Vialidad evaluando los lugares, en asocio con los privados de las estaciones de servicio, donde queremos potenciar un lugar para que cualquiera que se sienta cansado, que no pueda manejar y que quiera parar un poco bueno, tenga un lugar con mínimo servicio donde poder hacerlo Entendemos eso: no queremos que se cobren más vida en nuestra Ruta 7 y queremos que Santa Rosa sea realmente una pasada segura para todos aquellos que transitan", cerró Destéfanis.