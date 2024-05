Con un enérgico discurso, Luis Petri reivindicó al Ejército y la libertad en Mendoza

El gobernador, Alfredo Cornejo, y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, participan del acto por la celebración del 214° aniversario de la creación del Ejército argentino. El evento se desarrolla a los pies del emblemático y turístico Monumento al Ejército de los Andes, en el Cerro de la Gloria, de la Ciudad de Mendoza.

"Nuestro objetivo es reivindicar a las Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército. No es casualidad que lo hagamos desde el Cerro de la Gloria, que recuerda la gesta sanmartiniana. Queremos recuperar la historia que quisieron borrar. Hay que recordarles a algunos desmemoriados que pretenden circunscribir la historia del Ejército y las Fuerzas Armadas al 24 de marzo que la historia de ambos están talladas de bronce", dijo Luis Petri en su discurso. "¿Qué hubiese sido de la Argentina sin San Martín, Belgrano y Güemes su valentía?", preguntó luego a los presentes el ministro.

Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, saluda a un niño. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

El ministro de Defensa, Luis Petri, nuevamente en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

"La valentía es una decisión, la decisión que tomamos todos los días para defender a la Patria. El coraje está dentro del ADN de nuestras Fuerzas Armadas. Y hay quienes quisieron ocultar las historias de valentía y coraje de las Fuerzas Armadas", explicó Luis Petri.

"Por el contexto actual de guerras en el mundo tenemos que estar preparados y adiestrados para defender los intereses de la Patria. Hoy tenemos guerras convencionales, pero también híbridas y asimétricas, los nuevos conflictos. Es nuestro mandato que está establecida en nuestra ley de Defensa. Pero en los últimos años se apartó de esto por una decisión política de restringir al máximo y humillar a nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales se las destrató. En lugar de darle el rol que se merecen, se las recluyó en los cuarteles. Los intereses de la Patria de los que hablo y que son motivos de Defensa son la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la libertad y la vida. Estas Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la Constitución y de la democracia y tienen un mandato muy claro, que es la de ser garantes de la paz de 47 millones de argentinos. Ese es nuestro faro, nuestro norte, a la hora de dirigir nuestras acciones", destacó Petri.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, siguió la línea del discurso de Luis Petri y aseguró que "el Ejército es parte indisoluble de la Nación. Su fundación tiene tantos años como nuestro país. Su historia es muy rica y clave en los primeros años de constitución del país. Es una institución noble y que ha colaborado a la Constitución que tenemos hoy. Estamos aquí para honrar al Ejército argentino y por eso las principales autoridades de Mendoza hemos venido a rendirles homenaje a ustedes".

Ulpiano Suarez, Hebe Casado y Alfredo Cornejo. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Luis Petri y Alfredo Cornejo en el Monumento al Ejército de los Andes. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien estuvo invitada pero no viajó "por cuestiones de público conocimiento del Senado", envió un saludo a las autoridades y a "todos los miembros del Ejército argentino. Deseo que este aniversario sea un día de celebración, no solo para los presentes, sino también para todo el pueblo argentino. Quiero destacar la importancia de la vocación de ustedes para que cada argentino se sienta orgulloso de haber nacido aquí. Sin Ejército no hay Patria, sin ustedes no hubiésemos repelido a los ingleses en 1806 y 1807, ni conseguido la Independencia".

Hija y nieta de militares, Villarruel pidió en su carta que "cuidemos el alma del Ejército. que no es otra cosa que la columna vertebral de nuestra gran Nación. Cuenten con el presidente y con esta vicepresidente para acompañarlos en el camino de volver todos juntos a recuperar el orgullo de ser argentinos".