Alimentos: Facundo Manes apuntó contra el Gobierno y pidió explicaciones

El diputado nacional Facundo Manes se sumó al conflicto judicial entre movimientos sociales y el Gobierno por las cinco toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tiene acopiados en galpones y no reparte. "Que el Gobierno informe por qué no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición", expresó en su cuenta de la red social X y agregó: "Presentamos con diputados de distintos bloques un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial sobre la distribución de alimentos acumulados en los depósitos".

El pedido de informe solicita conocer más detalle sobre la existencia de los alimentos, un inventario de lo que hay y un detalle de sus fechas de adquisición y expiración. También cómo se repartirán, en el marco de qué plan y cuándo. Lleva las firmas de Mónica Fein, Natalia de la Sota, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Marcela Coli, Daniel Gollán y Pablo Juliano.

Una denuncia periodística reveló que el Gobierno tiene en su poder cinco millones de kilos de comida sin entregar. "Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", explicó Adorni en conferencia de prensa.

Dijo también que se van a repartir y "van a llegar a la gente que tiene que llegar". "Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación", señaló.

Luego, el juez federal Sebastián Casanello dictó una medida cautelar que ordenaba la planificación y distribución de alimentos. El Ministerio de Capital Humano apeló y la Justicia lo aceptó. Ahora, el expediente fue elevado a la Cámara Federal para que resuelva.