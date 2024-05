Guillermo Francos afirmó que Nicolás Posse "cumplió un ciclo" y negó rumores

El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despegó de las versiones que vinculan la salida de Nicolás Posse con un supuesto espionaje a miembros del gabinete impulsados por el exfuncionario.

"No creo. Son rumores, no me guío por rumores. Es un delito y no creo que haya ningún ministro de Gabinete que tenga en la cabeza que lo estaban espiando", respondió.

En diálogo por TN, Francos consideró que el paso de Posse "cumplió un ciclo" pero rescató "la tarea que tuvo antes de la elección". "Hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenían que ver con la reforma del Estado, con armar un plan de Gobierno", señaló.

De todas formas, consideró que el armado de los equipos de gobierno desde un espacio nuevo le terminó pasando "factura" y, posteriormente, una ruptura en la relación con Javier Milei.

"Yo creo que en algún momento de estos 6 meses él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia", afirmó.

Francos planteó que "claramente había una situación complicada en el Gabinete, un desentendimiento" entre ambas partes y reiteró que Milei lo eligió para encauzar la articulación de las acciones de Gobierno. "El hecho de que el presidente me haya designado es bueno para buscar el consenso", insistió.