Video: un joven kirchnerista quiso ir a ver a Javier Milei al Luna Park pero se quedó sin entradas

En la previa de la presentación de Javier Milei en el Luna Park, un joven llamó la atención mientras esperaba para conseguir alguna entrada y reconoció no ser simpatizante de La Libertad Avanza.

Ante la consulta del notero, el muchacho sorprendió con su respuesta. "Vine a ver el espectáculo con un amigos, pero no soy libertario" y sostuvo que con su grupo “nos gusta hacer los tours políticos”.

En diálogo por TN, explicó que su simpatía política no estaba vinculada con el espacio oficialista. "No soy libertario, soy kirchnerista pero no hay que ser tan sesgado y mirar solo para un lugar", remarcó.

Incluso, reveló que en anteriores oportunidades fue a ver diversos actos partidarios del kirchnerismo, y mencionó eventos de Cristina Kirchner y Guillermo Moren, aunque aclaró que también estuvo en la presentación de representantes libertarios en la reciente edición de la Feria del Libro.

Sin embargo, el joven detalló que "igual ya no hay entradas, pero estamos tratando de conseguir", Como parte de su tour político, el muchacho resaltó que "no hay que ser tan sesgado"

De todas formas, el joven kirchnerista que se acercó para ver a Milei enfatizó en su breve discurso que "está buena la experiencia y es sano para la democracia" participar como espectador en un acto de otro partido político para observar de cerca el fenómeno libertario, como en esta oportunidad.