Sin los gobernadores y con la gente: así será el acto del 25 de Mayo de Javier Milei en el Cabildo de Córdoba

Finalmente, la frase "si no aprueban la ley en lo general no va a haber Pacto de Mayo porque es un requisito", tomó relevancia y terminó de confirmar lo que adelantó MDZ el pasado sábado: este 25 de mayo no habrá firma entre el presidente Javier Milei y los gobernadores afines en ese "acuerdo" con el que el mandatario pretende cambiar el rumbo del país.

Confirmado eso, el próximo sábado, Javier Milei de igual manera viajará a La Docta para los festejos de la fecha patria, aunque no habrá foto con los gobernadores, ni con figuras políticas de distintos sectores. Todo será en torno a un acto en horas de la tarde con la gente que asista a al lugar elegido: el Cabildo de la ciudad de Córdoba.

Sobre los invitados, se baraja que la ceremonia se realice solo con "el pueblo" y que no haya representantes de otros partidos, como diputados, senadores o los propios gobernadores: solo el oficialismo acompañando a Javier Milei.

La confirmación, oficial, la realizará el propio Gobierno de Javier Milei al estilo Milei: con un comunicado emitido a través de la cuenta de la Oficina del Presidente, el cual será lanzado este martes en redes sociales. Allí se brindarán detalles de todo lo que será el acto en conmemoración a la revolución de 1810.

Con este cambio en el horizonte, la firma con los gobernadores, y esperando que la Ley Bases y el paquete fiscal avance en Senadores (se estima que volverá a Diputados con varios cambios), se realizaría el próximo 20 de junio en la ciudad de Rosario y frente al Monumento a la Bandera.

El ministro del Interior, Guillermo Francos declaró que "el 25 es una fecha patria y es una fecha que el presidente había elegido para firmar un pacto con los sectores políticos, con los gobernadores, y había puesto como primer paso la aprobación de las leyes".

En declaraciones a TN, completó: "Las leyes todavía no están aprobadas, con lo cual, el pacto no va a poder ser firmado".