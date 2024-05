Diego Costarelli: "Mendoza está volviendo a hablar de obra pública, luego de 4 años"

Diego Costarelli, el intendente de Godoy Cruz, transita sus primeros meses de la gestión frente al departamento que gobierna el radicalismo desde hace dos décadas. En la entrevista con MDZ, habla de la impronta para su mandato que tiene que ver con "demandas de la sociedad", que las decodifica con hechos concretos. En ese sentido, se refiere a la sinergia del Estado con el sector privado y además, a la presencia de él como jefe comunal en las calles escuchando e intentando resolver lo que los barrios reclaman.

Polemiza con una frase sobre la gestión del antecesor de su padrino político Alfredo Cornejo, el exgobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez. "Hace 4 años que no se hacían obras en Mendoza", lanza varias veces en esta entrevista. Además, explica por qué es legítimo su reclamo por la coparticipación de impuestos, apoya la propuesta del Gobierno, pero hace una salvedad. "Es una aspirina para curar un cáncer", dice para echar por tierra los dichos de la oposición sobre "favoritismos" en el reparto de los impuestos que se coparticipan a través del coeficiente de equilibrio que se votará en la Legislatura provincial.

-¿Cuál es la impronta que le está dando a la gestión frente a Godoy Cruz luego de tantos años de radicalismo?

- Sin duda es un ciclo exitoso el de Godoy Cruz y sus administraciones. Creo que más que la impronta se trata de las demandas sociales. De atender lo que la sociedad está pidiendo ahora. Considero que en esta etapa necesitamos aceitar una sinergia entre el sector privado y el Estado. Estamos poniendo en marcha un plan con todo el sector privado que está vinculado al casco histórico, de Arizu. Estamos invitando al sector privado a invertir. Nosotros ponemos el 50 % y el sector privado la otra mitad.

No pienso en Godoy Cruz sin la participación del sector privado. Esas son las acciones y por ahí va a ir la impronta de este nueva etapa del Gobierno.

Mendoza está volviendo a hablar de obra pública. Hace cuatro años que Mendoza no hablaba de esto y que se vuelva a hablar me parece muy positivo. Pero ese hablar de obra pública tiene un sentido y es la participación del privado en esto. No se me ocurre poner un peso en ninguna obra pública en Godoy Cruz sin que tenga una devolución a la economía propia del departamento. Además estamos lanzando una ordenanza sobre los inmuebles improductivos donde vamos a hacer el llamado al sector privado, a aquellos propietarios de grandes terrenos que están improductivos para ponernos en interacción para ver qué desarrollo se puede realizar.

-¿Qué otras demandas percibe de la sociedad?

- Creo que ha habido un redimensionamiento entre la clase política y la sociedad. Hoy la sociedad nos demanda mayor interacción, mayor horizontalidad, mayor cercanía, proceso de escucha y resolución de los problemas. La gente quiere que le resolvamos el problema en forma rápida. Estoy enfocado específicamente en eso, en estar cerca de la de los vecinos de Godoy Cruz, no solamente a través de instituciones sino en lo personal. Visito a la gente. Si veo en mi Instagram que alguien me escribe sobre un reclamo que es genuino, voy a la casa de esa persona y si puedo resolver su reclamo, lo hago y de manera rápida. Si no lo puedo resolver, explico cuál es el motivo por el cual no puedo hacerlo. La mayoría de las demandas son de cuestiones cotidianas, roturas de calle y también con la seguridad. Los intendentes estamos en el centro de la escena,

-La seguridad también es una demanda que cada vez se oye con más frecuencia...

-Nosotros tenemos el plan de las alarmas comunitarias, de esas alertas que hemos lanzado que estamos cada vez trabajando más y los vecinos cada vez se están sumando más. Las alarmas comunitarias son una iniciativa que vienen de intendentes anteriores, eso comenzó con Alfredo (Cornejo). Nosotros lo que hicimos es incorporar tecnología. Con esta app permite que esto avance y que sea cada vez un sistema más inteligente que haga que el vecino se sienta cada vez más protegido. En ese avance de la tecnología estamos incorporando cámaras. Por lo tanto, cada central que instalemos, vamos a incorporar una cámara que cuando se dispare esa central, empieza a grabar, además de estar vigilando todo el tiempo. Esto nos ayuda a que el centro del monitoreo tenga un mejor panorama de lo que está sucediedo.

Es una aplicación que se lleva en el celular entonces no solamente la gente cuando está en su casa la activa. Sino cuando alguien está afuera, la puede usar. Presiona el botón de pánico y reporta al centro de monitoreo que tenemos en el municipio. Directamente actuamos de forma rápida.Lo bueno es que funciona en la prevención del delito. Hay un botón de pánico, de silencio para comercio, violencia de género, intrafamiliar, contra incendios. Además aporta inteligencia, tenemos zonas calientes en Godoy Cruz y eso lo trabajamos muy fuerte con el ministerio de Seguridad. Es una iniciativa que nos funciona mucho, a los vecinos les gusta porque genera asociatividad entre ellos.

-¿Tiene esperanzas de que se apruebe el proyecto para modificar el coeficiente de equilibrio de la coparticipación de impuestos?

-Ese proyecto es como si vos te querés curar de un cáncer y te tomás una aspirina. No modifica, no es sustantivo en lo le vaya a modificar al municipio en las arcas. Es un proyecto muy bien hecho y pensado, y es lo que el Gobierno ante los datos del nuevo censo puede hacer y debe hacer. Porque se trata de un coeficiente de desequilibrio regional. Está para equilibrar distorsiones que no muestra el censo, como el crecimiento de la población volátil que hoy hay y eso no lo muestra el censo. Efectivamente Luján va a crecer más porque la densidad poblacional de Godoy Cruz es de 2.346 habitantes por kilómetros cuadrados. Luján tiene 37.

Las personas van a dormir a Luján y vienen a trabajar a Godoy Cruz o a Capital. O mandan sus hijos a la escuela a nuestro departamento... Este año, tuvimos muchos pedidos de familias que querían inscribir en las escuelas de verano municipales de Godoy Cruz a sus hijos pero eran de Luján o de Maipú. Esto se dio porque querían ir con los amiguitos de la escuela a la que van, que quedan en el departamento y por lo tanto en el verano, querían seguir yendo juntos. Esto no es peyorativo. El intendente de Godoy Cruz en los estudios de MDZ. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Todo esto no se refleja en un censo y para eso existe el coeficiente que es mínimo. Lo que sí hay que hacer en algún momento pensar en una nueva ley de coparticipación. Nosotros tenemos hospitales públicos, privados, hospital Galeno que un año y medio lo tenemos inaugurado; la clínica Santa Clara que se lleva todo ahora al departamento. Decime qué hospitales tiene Luján. Y gana muchísimo más respecto de Godoy Cruz, lo mismo que Maipú.

Debería aprobarse el proyecto pero que quede claro que no va a hacer una diferencia para los municipios que hemos perdido como Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. Lamento que Luján y Maipú sean de otro color político, porque no es ese el punto. El punto es la densidad poblacional. Hay que hablar con datos, cuando vienen estas deliberaciones públicas se achata la discusión. Sos cornejista te doy plata, no lo sos, te la saco. Eso no existe, no es tal. Por qué en Luján vive más gente, por qué en Godoy Cruz hay más hospitales, cuál es la matrícula escolar de Godoy Cruz, cuánta gente viene a trabajar a nuestro departamento. Esas discusiones debemos dar.

-¿Por qué dice que en Mendoza no hubo obra pública durante los últimos cuatro años?

En Mendoza se volvió a hablar de obra pública. Hacía cuatro años que Mendoza se había olvidado. Creo que no se hablaba porque había una decisión política o no hubo una prioridad para invertir La economía empezó a caer y lo primero que cae es eso.

