Video: el rebuscado discurso de Lourdes Arrieta al grito de "viva Cristo" en el debate de la ley Bases

La diputada nacional de la Libertad Avanza Lourdes Arrieta fue parte del grupo de mendocinos que expuso este lunes durante el extenso debate de la ley Bases en la Cámara baja del Congreso de la Nación. La legisladora oriunda de Las Heras -hoy enemistada con quienes la catapultaron para obtener su banca- paseó por una serie de temas, pero sin ahondar en ningún punto en especial del proyecto que ya no tiene 630 artículos, como la primera vez, pero que se limitó a 232. Al igual que en otras sesiones, terminó su alocución al grito de "viva Cristo".

En el comienzo de su intervención, señaló: "Lo que nosotros planteamos no es una estafa electoral, sino que estamos cumpliendo con lo que expusimos en campaña, cosa que no pasaba hace muchos años. Muchos se golpean el pecho defendiendo de los trabajadores. Una cosa es hablar bonito de ellos y otra es vivirlo en carne propia. Venimos de décadas donde se nos obligó, sobre todo a los que venimos del interior, a que si no tenías un trabajo en el Estado no te podías proyectar, desarrollarte y tener una familia".

"Se logró que se deconstruyeran (sic) los valores del trabajo de digno, de la libertad, de la vida, de la propiedad privada, donde se demonizó la competencia privada y, también, se pisoteó la oferta. Terminamos un Gobierno que nos dejó más del 40% de pobres de nuestros compatriotas con hambre de sed en muchos casos (sic). Dejó, también, a la mitad de la población económicamente activa con un trabajo en negro. Con jóvenes universitarios con títulos que no podían conseguir trabajo y tenían que andar mendigando. Muchos ni siquiera lográbamos cubrir ni el monotributo social", siguió Arrieta.

Y agregó: "Por eso es muy fácil hablar de los trabajadores, pero otra cosa es vivirla. Y quiero hacerles una reflexión porque el espejo es nuestro mejor reflejo (sic). Acá hay muchos que hablan de los trabajadores y son más capitalistas que los propios liberales".

Luego, agradeció a las Fuerzas de Seguridad tras el escrache recibido por manifestantes durante si ingreso a la Cámara este lunes al mediodía. "Quiero resaltar a aquellos policías de la Policía Federal porque un grupo de violentos se me acercó para querer patotearme y no veo que ninguna mujer de la oposición haya manifestado su solidaridad conmigo. Esa gente (la Policía) fue la que me cuidó y protegió. Ellos sí son trabajadores porque es gente que me cuida", dijo la mendocina.

"Quiero dejar de manifiesto que estamos dando esta batalla cultural porque se deconstruyó lo que es el valor del Estado, donde tenés que tener un papá Estado que te dé trabajo. Y no tiene que ser así. Tiene que primar la posibilidad de desarrollarnos en forma privada e individual. Quiero hacer alusión a algo que decía Borges, que hablaba acerca de la circularidad del tiempo. Estamos viviendo algo similar que hace 172 años, cuando Alberdi soñó las Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", comentó con el libro de Juan Bautista Alberdi en mano.

"Yo quiero soñar como Alberdi y concretar como Urquiza. Como alguna vez le dijo Urquiza a Alberdi: 'Que la República Argentina sea grande y feliz'", deslizó Arrieta, quien cerró su exposición a la arenga de "viva Cristo, viva la Patria, viva Malvinas y viva la libertad. Sí a la Ley Bases".