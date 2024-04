Los dos polos magnéticos que se disputan el control del caso Walter Bento

Una vez más, la declaración testimonial de Walter Bento fue en realidad una embestida contra la figura del fiscal acusador Dante Vega. Nada nuevo en una causa que a pesar de tener una veintena de imputados y un equipo de fiscales, tiene dos protagonistas antagónicos que magnetizan el debate. Son polos que parecen repelerse, pero al mismo tiempo se atraen.

A Bento, el fiscal Vega lo acusa de ser el líder de una banda delictiva que se dedicaba a apretar a personas privadas de su libertad para que pagaran grandes cifras de dinero en dólares a cambio de recuperar su libertad. Los audios de los abogados Luciano Ortego dialogando con personajes del mundo del hampa como Walter Bardinella Donoso lo complican y el vínculo extraño que tenía Bento con el fallecido Diego Aliaga alimenta las sospechas. Pese a todo ello, Bento defiende su inocencia.

Por el otro lado, el exjuez federal -destituido el 8 de noviembre del año pasado- asegura ser víctima de una "cama" y responsabiliza a dirigentes políticos, judiciales y policías. Pero por sobre todas las cosas, sostiene que el fiscal Dante Vega ha orquestado una investigación llena de irregularidades con el único objetivo de destituirlo y verlo preso. Algunas declaraciones de los imputados alimentan esa versión, deslizando que los apretaron para declarar en contra de Walter Bento para no quedar detenidos.

Los fiscales Dante Vega y Gloria André.

El odio que se profesan es palpable. El fiscal Vega gesticula y exaspera a la defensa del exjuez. Al punto que ha llegado a incomodar a las juezas del tribunal que encabeza la jueza puntana Gretel Diamante. Una conducta que contrasta con la frialdad y la prolijidad de la otra fiscal acusadora, Gloria André. Pero lo mismo ocurre con Walter Bento. Cada vez que tiene la oportunidad de defenderse comienza a dedicar minutos y horas para descalificar al fiscal Vega.

A tal punto, que esta semana Walter Bento se paró del banquillo y pidió permiso para desplegar en pantalla gigante una suerte de organigrama judicial con el que intentó ubicar a Dante Vega en la cima de todo, como artífice de una confabulación en su contra. Incluyó en ese supuesto esquema a otros funcionarios judiciales como el fiscal Fernando Alcaraz, al que acusó de haber firmado un pacto con Dante Vega.

Bento expuso ante el tribunal y dijo que Dante Vega montó una conspiración en su contra.

El ardid de Bento de desprestigiar a los acusadores para defenderse de los graves delitos que se le imputan molestó al fiscal de la Procelac, Diego Velazco, que le pidió al tribunal que el acusado se remita a explicar los actos que se le cuestionan y no use las jornadas de audiencias para hacer alegatos. "Eso se hace al final del juicio", aseveró.

Esta semana el imputado Carlos Barón Knoll contó cómo fue abordado en la cárcel por Diego Aliaga, quien le dijo que era un gil, que se iba a pudrir en la cárcel si no pagaba 500 mil dólares a cambio de su libertad. Que Aliaga le dijo que tenía llegada al juez y que podía ayudarlo a salir de prisión a cambio de dinero. Pero Barón Knoll también manifestó que cuando se destapó la causa Bento lo detuvieron y el fiscal Vega le dejó claro que quedaría detenido si no se acogía a la figura del arrepentido y contaba cómo le pagó a Walter Bento para salir de la cárcel. Barón Knoll aseguró que no pagó nada y que se sintió extorsionado por el fiscal. Incluso, la esposa de Barón Knoll aseguró que el día que detuvieron a su marido en su domicilio, el fiscal obligó que estuvieran presentes los tres hijos del detenido para que lo vieran esposado, generando una crisis de nervios en una de sus hijas.

En medio de ese clima enrarecido por un fiscal extravagante y un exjuez todopoderoso el tribunal debe discernir qué es cierto y qué es falso de todo lo que se ventila en las audiencias. Pero además, determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados. Tanto de los abogados que habrían integrado la asociación ilícita como de los imputados por supuestos pagos a cambio de beneficios procesales.