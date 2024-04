Lacalle Pou le marcó la cancha a Milei: la diferencia en los discursos de los liberales

El presidente de Uruguay, el liberal Luis Lacalle Pou, le marcó la cancha a su par argentino Javier Milei durante su discurso en la cena de la Fundación Libertad este miércoles por la noche. "Hay que ser fuerte con las ideas y tibio con las personas", remarcó el mandamás uruguayo.

En la misma línea, sentenció: "No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá, seguramente, casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, sus hijos estudian y mañana tiene laburo y salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, destacando las garantías de un estado presente que el presidente argentino rechaza con su habitual mensaje "anti-casta".

Lacalle Pou agregó que "La libertad es cómo el oxígeno: nos damos cuenta cuando nos falta" y resaltó sobre su país: "¿Cuáles son los anclajes uruguayos? Un estado fuerte que no significa un estado grande. Para que las instituciones sean fuertes tiene que haber un estado fuerte”.

Y, parado en la vereda de enfrente de Javier Milei, afirmó: "Sin partidos políticos fuertes es riesgosa la democracia. Mi partido político tiene 148 años”.

El pedido a Javier Milei

Durante la Cena de la Libertad, el exclusivo acto organizado por la Fundación Libertad en Buenos Aires, y al que el mandatario uruguayo acudió como invitado especial, el político del Partido Nacional (centroderecha) recordó las promesas hechas por el libertario en campaña electoral para mejorar el bloque que ambos países comparten con Brasil, Paraguay y Bolivia y le reclamó al Gobierno de Javier Milei que Argentina "insista en un Mercosur que avance" para dejar de ser "una zona totalmente proteccionista".

"Uruguay quiere jugar en cancha grande y esperemos que el Gobierno argentino insista en un Mercosur que avance y, si no quiere avanzar, le digan a Uruguay: 'Arrancá'", indicó el jefe de Estado uruguayo, que se encuentra en sus últimos meses de mandato antes de entregar la banda presidencial el 1 de marzo de 2025.

Lacalle Pou, que no puede ser reelegido de manera inmediata -sí podría presentarse a los comicios en 2029-, expresó su sueño de que el Mercado Común del Sur (Mercosur) abandone "ese corset en una zona totalmente proteccionista, la quinta más proteccionista del mundo", lo que arrancó aplausos en la sala.

"Seguir inmóviles en un mundo que avanza tan rápido es un atraso para nuestra región", aseveró el presidente uruguayo.

En el evento, Lacalle Pou -quien estuvo acompañado por el canciller uruguayo, Omar Paganini- coincidió con su homólogo argentino, Javier Milei, además de con los expresidentes Mauricio Macri (de Argentina), José María Aznar (del Gobierno de España) y Jorge Quiroga (de Bolivia).