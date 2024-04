Anabel Fernández Sagasti estalló de furia y acusó a un senador de sugerir que Milei "vino a violar a los argentinos"

Una situación de tensión se vivió este jueves en el Congreso durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Allí, la senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti tuvo un fuerte cruce con su par libertario Francisco Paoltroni.

De forma inoportuna, el legislador formoseño comparó al Gobierno del presidente Javier Milei con el príncipe del cuento de la Bella Durmiente. "Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia: el de La Bella Durmiente. Resulta que vino una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo, pero bueno, gracias a Dios, el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos", indicó.

Esto provocó la reacción de Fernández Sagasti, quien -a los gritos- señaló: "Estoy horrorizada. No podemos dejar pasar esto. Lo digo como mujer y como senadora. No puedo entender que no advirtamos que (Paoltroni) está diciendo que Javier Milei vino a violarnos para despertarnos".

Luego, se dirigió al senador y señaló: "Le repito sus dichos para que entienda la gravedad, salvo que entienda que Milei vino a violarnos a todos los argentinos". En ese momento recitó de forma textual lo manifestado por el libertario y, a su vez, subrayó que "no se sabe el cuento de la Bella Durmiente".

"La verdad es que esa expresión de un senador de la Nación para explicar no sé qué cosa y que en este recinto dejemos pasar una barbaridad semejante...". "Ni siquiera hablamos de la formación intelectual, sino moral. Conmigo no cuenten para dejar pasarlo como si nada hubiese sucedido", sumó la mendocina.

Fernández Sagasti presentó sus cuestionamientos ante el titular de la Comisión: "¿Usted se escandaliza porque yo digo que estamos haciendo un circo y no es capaz de levantar la voz? Esto es una hipocresía total. Mi bloque y yo no vamos a dejar que así como así se hable de que nos vinieron a violar a todos nos argentinos para despertarnos".

"Es varón. Se ve que nunca tuvo el miedo de que lo sometieran sexualmente. No sabe lo que pasamos las mujeres toda nuestra vida. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto. La violación es un delito y no vamos a permitir que nadie diga banalmente que un presidente nos despertó porque nos violó", aseguró.

La comparación que hizo estallar la polémica