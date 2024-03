Nuevo round con los gobernadores: Nacho Torres se quejó y Guillermo Francos salió a cruzarlo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó contra el Gobierno nacional por el "incumplimiento de la ley" exigiendo que el oficialismo se haga cargo del pago de las transferencias de fondos a las 13 provincias argentinas que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Ese lote de distritos incluye a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El decreto 280, publicado el jueves en el Boletín Oficial, no transfiere fondos específicamente a ese destino. Además, el Gobierno confirmó que no restablecerá el llamado Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

"El caso del Fonid se había anticipado; en Chubut decidimos compensar (el cese de transferencias) a través de un fondo de incentivo provincial. En cuanto a la caja previsional creo que será judicializado. Hay una ley que obliga al gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenirla y pudimos armonizarla e hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir. El recorte es otra medida inconsulta que terminará dándole la razón a las provincias”, sostuvo Torres en diálogo con Radio Mitre.

El gobernador chubutense ya había chocado con Nación por un recorte de fondos en concepto de pago de una deuda provincial. Esto había sido en relación a un acuerdo que hicieron a fines de 2023 el ministerio de Economía de aquel momento (Sergio Massa) y el entonces gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, del Frente Renovador, el espacio que lidera el referente de Tigre.

Torres consideró que el recorte del envío de fondos jubilatorios a las provincias que no transfirieron las cajas a Nación fue “más una torpeza que una provocación”. Y agregó: “Veníamos hablando con la Anses sobre una estrategia conjunta para armonizar la Caja. Veremos el jueves cuál es la respuesta. Chubut no es el caso más representativo, hay provincias como Córdoba y Río Negro que tienen reclamos más importantes. Hay una ley que, en todo caso, debería derogarse, que obliga al Estado Nacional a cubrir ese dinero. Es dinero de los jubilados, no es para rentas o para el Tesoro de las provincias”, señaló el mandatario provincial.

Consultado sobre si la medida “complica” la negociación entre Nación y Provincias por el llamado Pacto de Mayo y por medidas fiscales como la restitución del impuesto a las Ganancias, Torres dijo que se trata de discusiones “que van en paralelo”.

“Hay capítulos que los que participamos en la discusión vamos a acompañar y, en otros casos, vamos a plantear diferencias. Pero esta medida no ayuda, sobre todo en las formas. Hay sobrada jurisprudencia que avala lo que estoy diciendo. Va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, que va a tener que hacerse cargo de ese dinero”, dijo el gobernador de Chubut.

Torres afirmó que si bien muchos de los 10 puntos o metas del Pacto de Mayo forman parte dela Constitución Nacional, “es necesario un quiebre, una especie de pacto de la Moncloa argentino en que nos pongamos de acuerdo e ir hacia un país normal. Lo que sí creo es que, en el tránsito al 25 de mayo, se están tomando decisiones que están trabando las adhesiones. Además de metas fiscales, queremos el crecimiento de la economía y cómo generar más trabajo”.

La respuesta de Guillermo Francos

Luego de las declaraciones del gobernador de Chubut, el ministro del Interior Guillermo Francos llamó a Radio Mitre para responder a las declaraciones de Torres. “Lo venía escuchando, me parece que hay un error y quiero aclararlo, no es que se eliminaron las partidas, están, lo que pasa es que se reasignaron para otras partidas provinciales”, dijo al comienzo de la entrevista.

Y agregó: “Hay dos problemas: una son las deudas (entre los distritos respecto a las cajas no transferidas), montos difíciles de clarificar porque hay auditorías pendientes para determinar los verdaderos montos a transferir, porque está lo que las provincias reclaman y lo que el Estado debe y, a veces, esos montos difieren. Además, hay provincias que deben y otras a las que se les debe. Pero las partidas dinerarias que estaban en el Presupuesto del 2023, se prorrogaron y actualizaron ahora, están, con diferencias de denominación pero están”.

En definitiva, Francos dijo que Nación transfirió los recursos y no hubo recortes y lo que está en discusión es cuáles son los montos de las deudas entre Nación y Provincias en concepto previsional. “La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema pero lo que no está definido porque hay auditorías pendientes es el monto a transferir, por eso quedémonos tranquilos porque sino se hace una bola de nieve”.

Y cerró: “Como decía Nacho Torres, esto no tiene que ver con el Pacto de Mayo ni con el tema fiscal. No es así, pero para pagar tiene que estar claro lo que hay que pagar”.